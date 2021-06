Redacción

Guanajuato.- Durante la conferencia de prense matutina en Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que ya hay personas detenidas por el asesinato de Alma Barragán en al municipio Moroleón.

El mandatario federal, aseguró que las detenciones se dieron el día de ayer, sin embargo no especificó, dónde ni cuántas personas fueron detenidas.

Será hasta el día de mañana que se informe sobre los detalles de las detenciones y el seguimiento de los ataques contra los candidatos.

“En el caso reciente de la candidata de Guanajuato que fue lamentablemente asesinada ya ayer hubo detenciones”, declaró.

López Obrador aseguró que en cualquier estado donde se cometan delitos se realiza una investigación hasta que se dé con los responsables.

Afirmó que pese a los ataques y muertes que se han presentado durante este proceso electoral, en la mayoría de los casos se ha logrado la detención de los responsables.

“Ahora que estamos en este proceso electoral y que algunos candidatos han sido agredidos y que hasta han perdido la vida mujeres y hombres. Casi en todos los casos se tienen detenidos, presuntos responsables. Y vamos mañana a informar sobre eso aquí, porque han presentado denuncias sobre esos hechos y queremos informar en cómo se ha avanzado en el castigo a los responsables”.

Por último, mandó un mensaje para “los que se portan mal”, a no creer que no se hará nada por estos hechos solo por tener influencia o a las autoridades compradas.

“Entonces, esto lo digo no para solo informar de cómo estamos actuando y lo digo para los que se portan mal, les puede llegar la información y que no estén pensando que van a cometer un ilícito y que no va a suceder nada porque están bien parados y tienen compradas a las autoridades y porque tienen influencia”, externó.

Alma Barragán fue asesinada en pleno acto de campaña

El pasado martes 25 de mayo el municipio de Moroleón vivió uno de los momentos más impactantes pues la candidata a la alcaldía por Movimiento Ciudadano Alma Barragán, fue asesinada en pleno mitin.

El asesinato fue condenado por los ciudadanos moroleoneses que consideraron que la delincuencia organizada se ha asentado en la zona sin que alguna autoridad haga algo al respecto.

Luego de los lamentables hechos, se dio a conocer que Alma Denisse Sánchez Barragán, hija de Alma Rosa Barragán sería quien la sustituiría, se convirtió en la abanderada del partido Movimiento Ciudadano para contender por la alcaldía de Moroleón.

“Estoy aquí por mi madre, por su gente. Estoy aquí por todo lo que ella ha luchado siempre”, dijo al recibir la candidatura.

SZ