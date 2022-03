Everest Eduardo continúa padeciendo las secuelas del atentado, pero ya ha regresado a la música, que es su pasión

Salamanca.- Con una inmensa gratitud por saberse vivo, amado y apoyado por su familia, Everest Eduardo Zapata Arredondo, el músico que resultó con lesiones de gravedad tras el atentado con explosivos en el restaurante ‘Barra 1604’.

Contó cómo ha vivido luego de perder el 80 % de la capacidad de escuchar del oído derecho.

Con la amabilidad que siempre la ha caracterizado, contó que luego de la explosión no supo cómo ocurrieron las cosas, poco a poco he recuperado la memoria.

Everest Eduardo recordó que, luego de amenizar la tarde del domingo 19 de septiembre del 2021 en el restaurante, estaba recogiendo sus cosas para subirlas a su vehículo, cuando llegó el moto envío con el regalo.

En eso el dueño y el gerente salieron a recibirlo, le preguntaron ‘¿qué crees que pueda ser?’, pero se dirigió a su vehículo a dejar las cosas y justo en ese momento estalló.

“Quedé sin la posibilidad de ver y escuchar. mis manos y pies ya no me respondieron. Del lado derecho es permanente el daño. En el momento no supe qué pasó”, precisó.

Batalló para conseguir atención médica

“Fue batalloso, los primeros días. Como no contaba con servicio médico, ni el trabajo (…) porque los músicos no contamos con ese servicio, fue complicado”, narró Everest Eduardo.

Su esposa Brenda Gutiérrez, platicó que Everes ingresó al Hospital General de Salamanca cerca de las 7:45 de la noche, pero ella pudo verlo dos horas después.

“En ese momento nos dicen que hay que trasladarlo porque requiere de terapia intensiva y aquí no se cuenta con ese servicio. En Irapuato lo iban a recibir”, señaló.

Brenda explicó que, después de dos días en Irapuato y de solicitar por escrito apoyo del DIF, el secretario estatal de Salud, Daniel Díaz, les informó que se podía trasladar a León y que les apoyarían con el servicio médico.

Esta atención que aún continúa.

Everest Eduardo confirmó que hay secuelas tras la explosión:

“Tengo reventada la membrada timpánica que protege el oído interno. Estoy por someterme a otra cirugía, aunque me dijeron que los canales auditivos tienen células que si se pierden ya no se regeneran. En el caso del lado izquierdo lo tengo más o menos bien, perdí un grado de audición, pero me permite seguir trabajando en lo que a mí me gusta”, explicó.

La tragedia

El pasado 19 de septiembre del 2021, en un ataque directo con explosivos, perdieron la vida uno de los dueños del restaurante Barra 1604 y el gerente.

Los explosivos habrían sido entregados en una caja a través de un servicio de moto envío.

El mensajero resultó lesionado, al igual que tres comensales que iban saliendo en ese momento.

El hecho generó la indignación tanto del Gobierno del Estado, así como de la alcaldesa Beatriz Hernández.

El restaurante Barra 1604 compartió el pésame por el fallecimiento de sus compañeros y amigos, Maricio Salvador Romero Morales, quien fuera uno de los dueños y Mario Alberto Hernández Cárdenas, quien trabajaba como gerente del establecimiento.

Al pésame se unió también el restaurante La Sonorita a las condolencias y compartió su pésame por el terrible hecho.

Mario Alberto Hernández Cárdenas y Mauricio Salvador Romero, víctimas del ataque con explosivos.

Por su parte, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial de Salamanca, Raymundo Gómez García, condenó el atentado que cobró la vida de dos restauranteros al explotarles un paquete bomba.

Urgió a que las autoridades de los 3 niveles de gobierno atiendan el tema.

El caso llegó a tal grado que incluso el presidente López Obrador comentó que la Fiscalía General de la República podría atraer el caso del explosivo.

Declaró que se tiene el antecedente de que en Guanajuato, más que en otras partes del país han utilizado explosivos para cometer crímenes.

Los responsables del atentado

Eduardo y Georgina, originaria de Yuriria, fueron vinculados a proceso.

El imputado junto con su esposa de apenas 23 años, originaria de Yuriria, fueron detenidos y señalados como autores del bombazo que ocasionó la muerte del propietario y el gerente del restaurante Barra 1604.

De acuerdo a las versiones recogidas por Correo, Eduardo y Georgina tenían una relación de amistad con Mauricio Romero, dueño del restaurante Barra 1604, con quien habían iniciado una sociedad con la intención de poner un restaurante en Valle de Santiago, para lo que le habrían entregado 1 millón de pesos.

Eduardo y Gerogina, fueron vinculados a proceso. Para más información da clic AQUÍ

Ataque fue por venganza

Luego que el gobernador Diego Sinhue Rodriguez Vallejo informara la detención de los responsables del atentado con explosivo cometido en Salamanca, el fiscal general del estado de Guanajuato, Carlos Zamarripa Aguirre, detalló que estas personas serían exsocios comerciales del restaurante-bar Barra 1604, donde ocurrió el fatídico hecho.

Zamarripa precisó que el ‘regalo-bomba’ es de fabricación artesanal y mencionó que los detenidos conocían a Mauricio Salvador Romero Morales, con quien dijo se supo que “tenían negocios, los cuales acabaron en discrepancia por un adeudo millonario del cual no refirió cifra”.

Acusan tortura

Por haber sido intimidados, amenazados y agredidos por policías ministeriales, Eduardo “N” y Georgina “N”, inculpados del atentado explosivo en el restaurante Barra 1604, la audiencia inicial por los delitos de homicidio calificado y homicidio en grado de tentativa, se turnó privada.

La abogada de los detenidos señaló que fueron intimidados, amenazados y que fueron agredidos físicamente por policías ministeriales, quienes los agredieron para que dijeran lo que ellos les preguntaban, incluso, porque han sido amenazados sus familiares.

Con la voz quebrada y los ojos a punto del llanto, la señora Marina, respaldada por su hijo Romeo, aseguró que su hijo, Eduardo y su esposa Georgina, no eran culpables del crimen que se les acusa.

Del supuesto maltrato del que se dijo sufrió su hijo durante su detención, por lo que se iniciará una carpeta de investigación, dijo no saber su estado de salud, pero aprovechó para pedir la intervención de Derechos Humanos.