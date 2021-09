Luis Telles

Valle De Santiago.- El presidente municipal, Alejandro Alanís Chávez señaló que, la noticia de que fue una pareja de vallenses, los presuntos responsables del atentado con explosivo cometido en Salamanca el pasado domingo, conmociona.

“Tenía conocimiento de que ya habían hecho algunas detenciones, nunca supusimos, ni asumimos que fueran de Valle y de ser así, pues es un tema muy lamentable”.

Alejandro Alanís precisó que, todos pueden constatar que la mayor parte de Valle de Santiago, es “gente de bien, gente noble, gente de trabajo, mujeres que se preocupan por sacar adelante a su familia y el hecho no se debe de generalizar para todos los habitantes de Valle de Santiago”, afirmó.

El Alcalde se dijo sorprendido por la noticia señalando que no tenía conocimiento de ello.

“Creo que me puedo jactar que he recorrido todos los rincones del municipio, puedo decir que en todas partes hay gente de bien, y bueno, es una noticia que me sorprende, la verdad que no tenía conocimiento y hay que esperar los resultados que arrojen las investigaciones de la Fiscalía”, concluyó.

Te puede interesar: Despiden a restauranteros de Salamanca: ‘hay perdón, pero exigimos justicia’

Detención frena psicosis en Salamanca

Diego Sinhue Rodríguez Vallejo el día de ayer, informó que los responsables del atentado con explosivo cometido en Salamanca el pasado domingo habrían sido detenidos, el fiscal general del estado, Carlos Zamarripa Aguirre, detalló que estas personas serían ex socios comerciales del restaurante Barra 1604, así fue informado a través de una rueda de prensa.

Carlos Zamarripa precisó que el ‘regalo-bomba’ es de fabricación artesanal y mencionó que los detenidos conocían a Mauricio Salvador Romero Morales, con quien dijo se supo que “tenían negocios, los cuales acabaron en discrepancia por un adeudo millonario del cual no refirió cifra”.

Por su parte el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Raymundo Gómez García y el presidente de la CANACO, Oscar Macías Jasso, coincidieron que la detención de los presuntos responsables del ataque con explosivos en el restaurante Barra 1604, “es oxígeno puro para Salamanca y viene a generar tranquilidad”.

Gómez García destacó que “esto dará certidumbre y confianza; esperamos que estos hechos nos sirvan de experiencia para que no vuelvan a ocurrir”. Por su parte, Macías Jasso dijo que “esto nos traerá una confianza para seguir saliendo y reactivando la economía en el municipio”, concluyó.

Lee más del tema: Ataque con bomba a la Barra 1604 en Salamanca fue por deuda con exsocios: FGE

Pero ¿Quiénes son? Eduardo, quien junto con su esposa Georgina es señalado como autor del bombazo que ocasionó la muerte del propietario y el gerente del restaurante Barra 1604, es hijo del reconocido político en retiro Baldomero Ramírez Escamilla, y hermano de regidor perredista en Valle de Santiago, Romeo Ramírez Flores. Eduardo y Georgina tenían una relación de amistad con Mauricio Romero, dueño del restaurante Barra 1604, con quien habían iniciado una sociedad con la intención de poner un restaurante en Valle de Santiago, para lo que le habrían entregado 1 millón de pesos. Aunque inicialmente Mauricio les vendió la idea que también ellos serían dueños y que incluso les entregaría acciones, al pasar del tiempo el empresario se habría deslindado del compromiso. Los presuntos responsables del asesinato, tienen dos centros botaneros en Valle y pretendían incursionar el sector restaurantero, primero en el mismo municipio de Valle de Santiago, pero luego la idea se trasladó a Salamanca en la zona de Faja de Oro, con el apoyo de Mauricio, pero al final les habría quedado mal. Se sabe que Eduardo es originario de Valle de Santiago, dedicado además a las labores del campo; en tanto que Georgina es originaria de una comunidad de Yuriria, ya radicada en Valle donde formó una familia con Eduardo. Más aquí: ¿Quiénes son los inculpados del ataque a la Barra 1604 de Salamanca?

SZ