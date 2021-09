Cuca Domínguez

Salamanca.- “Perdono a quienes ocasionaron la muerte de mi hermano, pero esperamos justicia”, dijo Eddie, hermano de Mauricio Salvador Romero Morales mientras junto con otros familiares realizan un servicio funerario privado. Mientras al otro extremo de la ciudad, una hermana de Mario Alberto Hernández Cárdenas, también desde el velorio, aseguró que por versiones de testigos: “el paquete iba dirigido a Mauricio, preguntaron por él. Mi hermano salió para ver de qué se trataba y pasó lo que pasó”.

En medio de vigilancia de personal de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado (FSPE) —apostados afuera de las funerarias donde se realizan los honras fúnebres— los familiares de los dos fallecidos recibieron a los seres queridos y conocidos que acuden a darles el pésame, ramos y coronas de flores que con mensajes de solidaridad y acompañamiento llegan a las sedes funerarias.

“Queremos justicia, eso es primero. Lo que he dicho reiteradamente en varios lados es que la justicia no vale si no tenemos paz y tranquilidad”, señaló Eddie Romero, hermano del gerente de Barra 1604, al mismo tiempo que pidió privacidad y entender por lo que estaban pasando.

Sin embargo, añadió que también perdona a quienes lo hicieron: “les falta corazón para entender por el prójimo, hoy no queremos más que honrar a Mauricio y a Mario, tratando de conseguir la paz que deseamos”.

“Ojalá que lo que ocurrió sea la mecha, para que se tranquilice la inseguridad; creo que eso es lo que queremos todos. En todos hay angustia, seguramente más de alguno tendrá algún familiar, un conocido que padeció esto, hoy me tocó a mí”.

Un mensaje de amor

Señaló que lo ocurrido “pareciera sacado de una película, pero si no se acoge amor, si no se comunica amor, se seguirá gritando violencia y no se llegará a nada”.

Asimismo, reiteró que el único deseo por el momento es encontrar la paz en sus papás, en todos los ciudadanos y “exigir justicia, las autoridades hace mucho me defraudaron. Eso lo tengo claro”.

En cuanto al apoyo que ha externado la ciudadanía en solidaridad con su familia dijo que el sentir no es por lo que le haya pasado a su hermano, sino por muchas situaciones que se viven: “hoy se exalta por estos hechos, pero ese sentir es desde hace mucho tiempo, de todos los salmantinos, de todos los guanajuatenses, de México”.

“Mi hermano era una persona muy querida por los salmantinos, por la gente, eso se ve. Era una persona de bien, era muy valiente y quiero quedarme con eso, no quiero saber qué paso, no queremos saber quién es, lo único que queremos es paz”, concluyó.

Del otro lado de la ciudad

En la funeraria Amistad, ubicada en la zona sur de la cabecera municipal, los deudos de don Mario pidieron privacidad y aunque agradecieron el interés, comentaron que es un hecho que aún no pueden asimilar. Mientras recordaron a Mario como “una persona alegre, servicial, buen hermano, buen hijo, un ser humano excepcional”.

La hermana que atendió precisó que el paquete bomba iba dirigido al dueño del establecimiento, pero lamentablemente se vio involucrado su familiar:

“Llegaron preguntando por Mauricio para entregarle el envío, pero también salió mi hermano y decidieron abrirlo afuera. Por eso pasó afuera del establecimiento; si lo han abierto adentro, de otra cosa estaríamos hablando”, aseguró.

Confirmó que los servicios funerarios concluirán este día con la misa de cuerpo presente, pero pidieron privacidad para estar en familia. No obstante, ante el momento tan difícil que están pasando, pidieron el apoyo de la ciudadanía a través de la tarjeta de saldazo de Oxxo 4766 8416 8000 8896.

