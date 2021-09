Lourdes Vázquez

Guanajuato.- El gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo afirmó que el ataque al bar Barra 1640 en Salamanca “eleva el nivel de violencia en la entidad, lo que obliga a reforzar el despliegue y la coordinación con la Federación”, por lo que se perseguirá el delito como terrorismo.

“No hay otra manera de calificarlo (acto terrorista) (…) eleva sin lugar a dudas el nivel de violencia que hemos vivido. A pesar que se están haciendo grandes esfuerzos, que ya son 800 homicidios menos respecto al año pasado, estos hechos tan lamentables y de alto impacto, (por lo que) nos obligan a redoblar esfuerzos y a coordinarnos de mejor manera con la Federación”.

El mandatario estatal señaló que tras la explosión de un artefacto que cobró la vida de dos hombres y que dejó cuatro lesionados al exterior del bar Barra 1640, no se descarta ninguna línea de investigación —entre estas—: el crimen organizado o incluso un tema personal.

No obstante, dijo que en caso que la Fiscalía General de la República (FGR) atrajera el caso, cuentan con toda la disposición y apoyo del gobierno del estado.

“Terrorismo, crimen organizado o ataque personal“

Mario Alberto Hernández Cárdenas y Mauricio Salvador Romero, víctimas del ataque con explosivos.

Dijo que, de acuerdo con algunos testimonios, el repartidor —quien convalece severamente lesionado y por lo que no ha podido declarar— llegó a bordo de una moto, preguntando directamente por el gerente del establecimiento Barra 1640 quien salió a recibir el paquete.

“Sin embargo, según los familiares del gerente, éste no había recibido amenazas o extorsiones y por el momento no se le vincula con algún antecedente penal o algún grupo delincuencial”, por lo que insistió “que tanto no se descarta que sea un tema de delincuencia organizada como que sea un tema personal también. No adelantemos vísperas, dejemos que las autoridades hagan su investigación”.

Por ello, dijo que ha pedido al fiscal Carlos Zamarripa Aguirre que se destinen los recursos necesarios para poder dar con los responsables de manera inmediata, aunado a que se han puesto a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR) todos los medios para dar con los responsables.

Señaló que la Fiscalía General del Estado (FGE) seguirá la investigación por los delitos de homicidio y de terrorismo.

Investigan explosivo

Foto: Correo

“Son cinco células de la Fiscalía, entre analistas, investigadores, grupo táctico, inteligencia, trabajando en este caso. Seguramente requeriremos el apoyo de la Federación, sobre todo en explosivos, porque es una competencia federal, tanto con el Ejército como la Fiscalía General de la República”.

Señaló que el Ejército Mexicano se está haciendo cargo en determinar qué tipo de explosivo fue, al tratarse de una carga explosiva muy potente, por el nivel de daño que dejaron.

“Al principio se pensó que era una moto lo que había detonado, pero no fue así, es un paquete explosivo. El repartidor lo lleva en una moto y se encuentra grave, está hospitalizado, tenemos cuatro personas muy graves y unos de ellos (sic) son músicos que iban llegando al lugar. El material explosivo, en cuanto tengamos el peritaje de la Federación —que son las que tienen las facultades—, estaremos informando”.

Anunció que el miércoles próximo se reunirá con el secretario de Gobernación, Augusto López Hernández con quien hablará de seguridad, así como de presupuesto y el tema de la Presa del Zapotillo.

Acuerdan trabajo coordinado Foto: Especial Cuca Domínguez Salamanca.- Sin mayor información sobre el ataque con explosivos en el restaurante Barra 1604, las autoridades que se reunieron acordaron trabajo coordinado entre autoridades estatales y de Salamanca, acciones para coadyuvar en la seguridad del municipio, realizar labores de inteligencia y de investigación forense que conlleve al esclarecimiento de los hechos. A través de un comunicado de prensa, como anunciaron previamente, se precisó que las instituciones de seguridad estatal y federal mantendrán el apoyo en operaciones coordinadas entre los diferentes órdenes de gobierno en este municipio. En la reunión de trabajo llevada a cabo en las instalaciones del C4 y en la que participaron representantes de seguridad estatales, federales y municipales, acordaron también “llevar a cabo las labores de inteligencia necesarias que contribuyan a evitar este tipo de incidentes como los ocurridos el pasado domingo”. La sesión estuvo encabezada por la alcaldesa Beatriz Hernández Cruz, y participaron el secretario de Seguridad Pública del estado, Álvar Cabeza de Vaca Appendini; el fiscal general del estado, Carlos Zamarripa Aguirre y David Carmona Álvarez, encargado de la delegación de la Fiscalía General de la República en Guanajuato. Asimismo, se presentaron el comandante de la XVI Zona Militar, Sergio Ángel Sánchez García; el comandante de la 12va Brigada de la Policía Militar, Oscar Reyes Ávila; y el director general de Seguridad Pública asignado al municipio, Rodolfo Cruz Nicolás. Atienden línea de trabajo del gobernador “Por parte de la Fiscalía General del Estado (FGE), se reiteró la asignación de una célula de agentes de Investigación Criminal, especialistas, criminalistas y forenses que recaban indicios para la elaboración de los dictámenes correspondientes y dar con los responsables de estos hechos”, detalló. Asimismo, se acordó por autoridades estatales y municipales, brindar el apoyo complementario requerido por el municipio, relacionado con labores de inteligencia que contribuyan al pronto esclarecimiento de estos hechos. La reunión atiende a la línea de trabajo marcada por el gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, sobre que desde la Secretaría de Seguridad Pública del Estado y las diversas instituciones se brinde apoyo a este municipio, a fin de lograr la meta de contribuir a la seguridad de las y los salmantinos.

ac