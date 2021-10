Staff Correo

Guanajuato.- Desapariciones, fosas clandestinas y el asesinato de figuras públicas como el diputado José Antonio Cano o el empresario Rigo Carmona han consolidado un sombrío panorama en la vida diaria de Juventino Rosas que hoy pierde su corporación de Seguridad Pública para quedar a manos del Ejército y la Guardia Nacional.

Este miércoles las Fuerzas Estatales de Seguridad Pública (FSPE), en conjunto con el Ejército y Guardia Nacional, tomaron el mando en Juventino Rosas a determinación del alcalde y el gobernador después del operativo trueno, en el que se encontraron vínculos con el crimen organizado.

Los 135 policías y tránsitos del municipio han sido liquidados tras una minuciosa revisión a cada uno de los elementos que incluyó su teléfono celular, armamento, lockers, mochilas, así como las pertenencias personales que traían en su momento. Lee: Ejército y Guardia Nacional toman control de Juventino Rosas; liquidan a la policía

Esta, no sería la primera vez que los elementos eran blanco de la detallada inspección, pues en enero y febrero ya las FSPE y la Guardia Nacional revisaban a los elementos, pero con algunos ‘pormenores’:

Policías en la mira

La primera, registrada el 13 de enero, un día después del asesinato del diputado Juan Antonio Acosta Cano, diputado local del PAN y expresidente municipal de Juventino Rosas en dos periodos. Juan Antonio fue atacado a balazos en la calle Venustiano Carranza, donde falleció casi al instante por las heridas. Lee los detalles: Asesinan a Juan Antonio Acosta diputado local por el PAN

En esa ocasión el operativo se extendió hasta por cinco días ante la sospecha que al menos 39 elementos operativos, siete administrativos y 13 integrantes de Tránsito y Transporte podrían estar participando en actos ilícitos.

No obstante, se suspendió el 18 de enero bajo la advertencia que las revisiones continuarían.

Y así fue: la segunda inspección —extendida también para los elementos de Villagrán— cuyo operativo llamó la atención al prolongarse por hasta 12 horas debido a la resistencia de los oficiales para proporcionar sus equipos de comunicación. Más detalles: Policías de Villagrán y Juventino Rosas se resisten a Operativo Trueno

La revisión de lockers, equipos celulares, armas comenzó desde las 7 de la mañana del jueves y culminó en puntos de las 15:00 horas, sin embargo, la entrega de equipos demoró un poco más.

Aunque durante tal inspección resultó sin resultados positivos, en abril, una revisión extraordinaria en el área de Tránsito municipal incluyó a todos los elementos en un extenuante interrogatorio por elementos de la Fiscalía General del Estado.

Esta acción habría derivado de la detención del titular del área, Juan Carlos Jiménez Badillo, como uno de los presuntos implicados en el asesinato del diputado Juan Antonio Acosta. La investigación habría concluido sin resultados positivos aparentes y las inspecciones pararon hasta este martes.

Una ciudad bañada en sangre

Pero más allá de la corporación de seguridad, subyace en el territorio de Juventino Rosas una serie de delitos que sorprenden por el nivel de violencia y lo colocan como uno de los focos rojos del estado. Tales son las desapariciones, los asesinatos y el hallazgo de fosas clandestinas.

En mayo y tras 19 días de trabajos, los colectivos de búsqueda de personas desaparecidas reportaron el hallazgo de hasta 31 cadáveres en una de las fosas clandestinas más grandes localizadas en el estado. Lee más sobre el hecho: Suman poco más de 30 cuerpos localizados en la fosa clandestina de Juventino Rosas.

La fosa ubicada en San Antonio de las Maravillas entre San Antonio de Morales y San Isidro de Elguera, se reportó el 29 de abril de este año, y se presumía como la segunda en el año.

Sin embargo, aun cuando la cifra escala en magnitud, parece todavía corta a las solicitudes de los desaparecidos en el mismo municipio, pues —con corte en julio— en Juventino Rosas existían hasta 150 solicitudes de toma de muestra de ADN que carecen de expediente para identificar cuerpos sin vida localizados y que permanecen en calidad de desconocidos. Más detalles: Crisis de desaparecidos en Juventino Rosas supera los 150 casos, denuncian OSC

Y el número podría ser mayor, pues según recordó en su momento Raymundo Sandoval, integrante de Plataforma por la Paz, en noviembre del 2020 se hizo una toma de muestra genética en Salvatierra y fueron unas 250 personas familiares de personas desaparecidas las que respondieron a la convocatoria.

Esto, dijo, “indica que de replicar esa acción se podría triplicar el número de personas desaparecidas por municipio”, de manera particular en el caso de Juventino Rosas pues en este municipio han aumentado los casos de personas no localizadas, pero que no aparecen en los registros de carpetas iniciadas por la Fiscalía.

A los aterradores datos faltaría aún agregar la larga lista de asesinatos en el municipio que han incluido a figuras públicas —como el empresario Rigo Carmona— o de trabajadores, comerciantes, civiles… y el sombrío panorama parece no tener fin.

