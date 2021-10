Redacción

Salamanca.- Las extorsiones han pegado en los últimos dos meses a pequeños comercios de comunidades salmantinas, desde tienditas de abarrotes hasta quienes venden alimentos los fines de semana, obligando a las familias a cerrar su fuente de ingresos, y aunque el temor a denunciar persiste, de acuerdo a números oficiales las denuncias en el municipio van en aumento cerrando septiembre con 7 denuncias de las 24 registradas en el año.

Luego de meses de aparente calma por el tema de extorsiones en algunas comunidades, estas se han presentado nuevamente afectando a familias trabajadoras y de escasos recursos, quienes se dicen temerosos de alzar la voz y se sienten vulnerables, pero sobre todo sin poder trabajar.

Habitantes de comunidades del oriente del municipio que han sido víctimas de este delito y quienes se reservaron más datos por temor a represalias, señalaron que han recibido amenazas por parte de personas desconocidas solicitando una cantidad de dinero semanal, o de lo contrario atentarán contra sus familias:

“A unos nos hablaron por teléfono y a otros fueron y nos dejaron un papel con el dinero que querían, a mí me pedían 10 mil pesos a la semana pero tengo una tiendita de abarrotes de dónde voy a sacar esa cantidad si apenas sale para comer”.

Sin embargo, las amenazas han llegado hasta familias que se dedican al vender alimentos los fines de semana, quienes no tuvieron alternativa más que cerrar y detener la actividad que les ayudaba con los gastos familiares:

“Mejor ya no vendimos, si apenas le invertimos poquito para hacer la comida y no sale mucho, de dónde vamos a sacar el dinero, y de todos modos uno vive con miedo porque qué tal si nos hacen algo porque no les dimos lo que querían”.

A pesar de que señalan que se ha incrementado el número de negocios que han recibido estas amenazas, se resisten a denunciar ante las autoridades, y lo que piden es mayor vigilancia por parte de las corporaciones de seguridad

De acuerdo a cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en Salamanca se han interpuesto 24 denuncias por extorsión en lo que va de este año, siendo septiembre el mes con más denuncias: enero 2, febrero 1, marzo 1, abril 1, mayo 3, junio 2, julio 1, agosto 6 y septiembre con 7.

Buscan apoyar a indigentes La presencia de personas en situación de indigencia en el centro histórico ha ido en aumento de acuerdo a los comerciantes de la zona, por lo que se requiere de principal atención sobre todo por las bajas temperaturas que se han sentido en los últimos días, aunque reconocen que difícilmente se dejan ayudar. Los comerciantes de la zona del centro de la ciudad han solicitado el apoyo de las autoridades para que se apoye a las personas en situación de indigencia qué pernoctan, principalmente en la zona del jardín principal, luego de las bajas temperaturas que se han presentado los últimos días durante las madrugadas. Los comerciantes señalaron que han detectado al menos 6 personas en esta situación, todos hombres adultos: "conocidos que ya tienen mucho tiempo aquí son dos y en las últimas semanas hemos visto algunos más, no sabemos si sean de aquí o vengan y los dejen o ellos llegaron de otro lado, pero duermen a la intemperie en el jardín o abajo de los portales", mencionó Luisa Juárez. Mencionaron que la dirección de Protección Civil y asociaciones civiles les otorgan cobijas. Sin embargo, las van dejando en un lado o en otro, y comen lo que la gente o ellos como comerciantes cercanos les proporcionan: "creemos que sería importante algún proyecto de atención para este sector de personas y si todos ponemos algunas ideas o proponemos junto con autoridades pues podría ser, primeramente tratar de saber si tienen familia que se pueden hacer cargo y si no pues algún lugar donde pudieran estar para evitar que estén en riesgo, son personas como todos nosotros y aunque estén en esa condición yo creo que pueden estar en un mejor lugar". De acuerdo a información proporcionada por protección civil hace dos meses, en todo el municipio se tenían detectadas 5 personas en situación de indigencia, a quienes se les monitorea para ofrecerles cobijas y alimentos, ante la negativa de trasladarse a algún otro lugar.