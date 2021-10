Nancy Venegas

Irapuato.- La Torre Médica permitirá salvar vidas y mejorar los servicios de salud, así lo señaló Gladys Miranda, presidenta de la Asociación de ayuda de cáncer de mama Galdys Miranda. Explicó que, de concretarse el proyecto, las personas no tendrían que trasladarse a otros municipios para conseguir atención médica especializada.

“Irapuato se merece tener especialidades médicas es una ciudad muy grande, de primer nivel, porque no tener también una atención médica de primer nivel no la merecemos, la merece la gente del campo… Si no se hace la Torre Médica se va a ver reflejado también en fallecimientos”, comentó Gladys Miranda, presidenta de la Asociación Gladys Miranda.

Y es que, para que el gobierno estatal pueda aplicar los 123 millones de pesos en la construcción de la Torre Médica, es necesario que el asunto legal para que se ubique en una fracción del parque Irekua termine antes del 30 de noviembre.

Gladys Miranda, explicó que el proyecto permitiría que personas vulnerables tuvieran acceso a servicios médicos de calidad sin cubrir gastos extra como los que hacen para trasladarse a las ciudades de León o Celaya para ser atendidos por médicos especialistas.

“Las ventajas serían reducir costos, tenemos personas del campo que apoyamos con la atención pero se tienen que ir a León o Celaya y ahí es cuando nos dicen no puedo ir porque no tengo dinero y ahí es cuando empiezan los problemas, al no tener dinero o trabajo los hijos se meten a la delincuencia o la prostitución”.