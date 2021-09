Nayeli García

Irapuato.- El gobernador, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, llamó a los grupos ecologistas a actuar con prudencia para permitir la construcción de la Torre Médica del Hospital General y contribuir a mitigar el impacto ambiental con la reforestación de otro espacio, pues de lo contrario el dinero será enviado a otro lugar y “pues ni modo”, quienes lo van a padecer van a ser los pacientes irapuatenses.

“Ahí está el proyecto, sino se va a perder ese recurso y lamentablemente la gente de Irapuato lo va a padecer, los enfermos de Irapuato, porque necesitan la Torre Médica, se necesita arreglar este hospital que vale la pena”, puntualizó.

Compartió que se encontró a personal médico del hospital que le pidieron que se construya la Torre Médica y que no quite los recursos a Irapuato, sin embargo, aclaró que el tema ya no depende de él, sino del amparo.

“Yo se las quiero hacer (construir la torre), ahí está el dinero, pero es importante que entiendan que no podemos ir contra un amparo y si los irapuatenses o un grupo de irapuatenses no quiere que se haga, ese dinero no lo puedo guardar y hay muchos lugares que lo ocupan, yo lo mandaría a Xichú para hacer el hospital que se necesita también”, señaló el gobernador.

Ante las firmas que presentó el Grupo ecologista de Planeta Cuatro en sus oficinas y ante la postura de Agenda Ambiental de querer la torre médica, pero no en el parque Irekua, el gobernador precisó que no se pude construir en otro lugar más que a un lado del Hospital General de Irapuato.

“Ojalá que reine la prudencia y entiendan que lo que se busca es un hospital integral, no se puede hacer un nuevo hospital no hay dinero ni autorización para hacer un nuevo hospital, tiene que hacerse la Torre Médica pegada al hospital, tiene lógica y cómo mueves a los pacientes del hospital a una torre médica si no están juntos, me decía que la ponga en otro lugar, pero no se puede, tienen que estar juntos”, insistió.

Diego Sinhue aseguró estar a favor de que combatir el cambio climático y el plantar árboles es parte de las estrategias para atender este problema, ya que en Guanajuato ha subido un grado la temperatura y han tenido muchas afectaciones, por lo que se han implementado programas como el plantar un árbol por cada fallecido de Covid-19, por lo que van 13 mil árboles plantados.

Finalmente invitó a los grupos ecologista a contribuir con estas actividades y proyectos, independientemente del hospital.

