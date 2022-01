¿Cifras ‘maquilladas’? FGE contabiliza más del doble de víctimas de accidentes que la SSG

Omar Medina

Guanajuato.- En Guanajuato las cifras de muertes por accidentes viales son un misterio. Los datos que registra la Secretaría de Salud y los que reporta la Fiscalía del Estado tienen una abismal diferencia.

Expertos en seguridad apuntan que el contraste en los datos es parte de una estrategia para maquillar la violencia en la entidad. Es decir, habría víctimas de asesinatos que son registradas como muertes por accidentes de tránsito.

En 2021, se registraron 554 muertes por accidentes viales en el estado de Guanajuato, de acuerdo a la Secretaría de Salud.

Por el contrario, la Fiscalía reportó al menos mil 127 decesos por la misma causa entre enero y noviembre del mismo año, indican datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

Los datos indican que la FGE a cargo de Carlos Zamarripa Aguirre, registró más del doble de defunciones por accidentes de tránsito y en menos tiempo que el análisis hecho por el Consejo Estatal para la Prevención de Accidentes, de la Secretaría de Salud.

Lee también: INEGI: en dos décadas, uso de motocicletas aumentó en Guanajuato

¿Cómo es posible está diferencia?

En entrevista con correo, Ana Leticia Mendoza Balderas, jefa de Prevención de Accidentes Viales, de la Secretaría de Salud explicó que la cifra de defunciones por este asunto que reportan es confiable.

Admitió que los casos de choques que maneja el Consejo Estatal para la Prevención de Accidentes no son todos los que ocurren en la entidad, debido a que no se tienen datos de autopistas federales y autoridades como la Guardia Nacional no han compartido sus reportes con el estado.

Sin embargo, el conteo de muertes sí es preciso. La información se extrae directamente de las actas de defunción.

Recalcó que puede haber variaciones mínimas de uno, dos o hasta tres casos. Pero, la información refleja la tendencia de la entidad.

Ver nota: Aumentan 32% accidentes de motocicleta en la zona metropolitana de Guanajuato

FGE pide análisis de caso por caso Periódico correo solicitó una postura a la Fiscalía General del Estado respectó a la diferencia de cifras. El área de comunicación social indicó que para realizar un comparativo exacto se debe aplicar un análisis de todos los casos. Se solicitó conocer cuál es la metodología de la FGE para clasificar casos de muertes por accidentes viales. Sin embargo, no se tuvo respuesta.

Ver nota: Accidentes viales repuntan 5% en Celaya tras suspensión de operativos viales

Datos opuestos no son nuevos Según un boletín de la Secretaría de Salud, en 2020 se registraron 756 muertes por accidentes viales. Un año antes hubo 751 decesos. Mientras que, en 2021 indica que se tuvo conocimiento de 470 decesos de forma preliminar. Sin embargo, Ana Leticia Mendoza Balderas corrigió la cifra he indicó que el conteo suma 554 casos. La Fiscalía estatal apunta cifras totalmente distintas. Datos extraídos del SESNSP muestran que en 2020 reportó mil 312 decesos, y un año atrás fueron mil 496. Los datos entre la Fiscalía General del Estado y Salud tienen una diferencia de mil 874 casos en los últimos tres años sin contar enero del 2021 (Los datos de la FGE de dicho mes no se han hecho públicos). Los casos de muerte que reporta la Fiscalía de Guanajuato son 90% más que los que contabilizó la Secretaría de Salud.

Ver nota: Preocupa alta incidencia de accidentes de motocicleta en Uriangato y Moroleón

¿Maquillaje de cifras? ¿La diferencia de cifras se debe a un maquillaje de las estadísticas delictivas? Para David Saucedo, analista político y experto en seguridad la respuesta es sí. Explicó que, esta es una de las formas en las que se maquillan cifras de homicidios para ocultar la crisis de violencia que vive Guanajuato. El especialista afirmó que contrario al discurso de las autoridades, el problema de inseguridad está lejos de ser resuelto en Guanajuato. Añadió que entre el 30 y 35% de los homicidios no se registran en los datos oficiales. Explicó que hacer pasar asesinatos por homicidios culposos en accidentes de tránsito o ‘con otros elementos’ es una de las principales estrategias de las autoridades de Guanajuato. Sin embargo, no es la única. Mencionó que, los cuerpos que se localizan en fosas clandestinas tampoco se incluyen en la cifra de víctimas de homicidio con el pretexto de que no han sido identificadas. Otra táctica que comentó David Saucedo refiere a las víctimas que pierden la vida en los enfrentamientos entre grupos criminales. “Hay casos de enfrentamientos que pueden suceder en comunidades, zonas rurales o en el cerro y los propios sicarios recogen a sus muertos y los entregan a las familias y así directamente van a los panteones”. El analista dijo que una gran parte de la disminución en los homicidios dolosos que ha presumido el gobernador, Diego Sinhue es producto del maquillaje de cifras.