Preocupa su seguridad

En lo que va del año se han suscitado 58 accidentes de motociclistas, cuyo saldo además de las pérdidas materiales ha cobrado la vida de tres personas y de los conductores lesionados.

El director de Tránsito y Policía Vial, Francisco Frías Méndez, señaló que la mayoría de los accidentes son originados por imprudencia de los conductores de las motocicletas y porque no respetan las señalas de tránsito. Mencionó que, en menor medida, los causantes son los que manejan vehículos.

La mayoría de los motociclistas accidentados no portaban casco de seguridad y en el caso de las personas que han fallecido, ninguno ha traído este aditamento que sirve de autoprotección.

Por otro lado, señaló que en tres días se levantaron 100 multas de motociclistas que no portaban su equipo de seguridad y destacó que antes eran multas de cortesía, pero al ver que los conductores eran reincidentes, se determinó que ahora sí serán sanciones económicas.

El Artículo 47 de Tránsito y Policía Vial que se refiere al apartado de motocicletas establece que: se debe llevar a bordo solamente el número de personas que indique la tarjeta de circulación y en su defecto, máximo dos.

Muchos de los ciclistas y motociclistas no traen casco, van tres o cuatro tripulantes por vehículo, invaden carriles, no respetan los señalamientos de tránsito y hasta hacen acrobacias, poniendo en riesgo no sólo su vida sino la de otros.

Tan solo en agosto una pareja a bordo de una moto participaron en un accidente en donde al parecer un camión de transporte público le pegó a la moto y la mujer cayó muriendo casi al instante por el impacto en la cabeza.