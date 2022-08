Los asesinatos de Ernesto Méndez y Enrique Sosa son solo los últimos casos del largo historial de violencia contra periodistas en Guanajuato

Guanajuato.- La mañana de este miércoles, el estado de Guanajuato amaneció entre la conmoción que ocasionó el asesinato del periodista y empresario Ernesto Méndez, excolaborador de Periódico Correo y de Zona Franca, y director del medio digital ‘Tu Voz’, en un ataque armado en San Luis de la Paz.

Este homicidio ocurre apenas dos semanas después del asesinato de otro periodista guanajuatense, Enrique Sosa, quien murió atropellado intencionalmente en el estacionamiento de un restaurante en León.

Sin embargo, estos dos ataques contra comunicadores guanajuatenses son apenas los últimos de un largo historial de violencia contra periodistas en Guanajuato, y que se remite a hechos violentos que amenazan la libertad de expresión en una de las entidades más violentas de todo México.

Ernesto Méndez: el caso más reciente

El periodista Ernesto Méndez. Foto: Especial

Por la madrugada del miércoles, se informó que el periodista y empresario Ernesto Méndez murió asesinado junto a otras dos personas, y otra más quedó herida tras un ataque en una cervecería en San Luis de la Paz, de la que Méndez era propietario.

Solo unas horas antes, Ernesto Méndez había participado en una rueda de prensa en la que anunció que, junto a otros empresarios, había ganado la concesión para organizar la Feria Regional del Noreste.

Vecinos reportaron varios disparos de arma de fuego en la cervecería. Se supo también que los responsables huyeron con rumbo desconocido. Para cuando los elementos de seguridad arribaron, ya solo hallaron los cadáveres de Ernesto Méndez y los otros dos asesinados, mientras que el cuarto implicado se trasladó a un hospital.

El mismo miércoles pero ya por la tarde, autoridades nacionales, estatales y locales, así como medios de comunicación y organizaciones civiles, condenaron el homicidio del periodista. Además, el gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo reveló que había girado instrucciones para la pronta detención de sus asesinos.

Incluso dijo que manejan cuatro líneas principales de investigación, que van desde su labor periodística, pasando por alguna extorsión, las personas que lo acompañaban, y hasta un posible conflicto por la organización de la feria.

Asesinato de Enrique Sosa sigue impune

El excamarógrafo Enrique Sosa. Foto: Especial

Enrique Sosa Martínez, excamarógrafo de TV4, murió debido a las lesiones sufridas luego de que una camioneta lo arrollara. El conductor estaba ebrio y se negó a pagar el costo de estacionamiento del negocio “El Gaucho”, en León. Ahí laboraba Sosa luego de haberse jubilado en TV4.

El asesinato se registró la noche del sábado 19 de julio, luego de que sostuvo una discusión con el conductor del vehículo que lo atropelló deliberadamente. No conforme con haberlo golpeado y tirado al piso, se regresó y pasó la camioneta por encima del cuerpo de Sosa.

Tras el homicidio, el gremio de periodistas y reporteros de Guanajuato levantaron la voz. Exigieron al Fiscal General de Guanajuato, Carlos Zamarripa Aguirre, justicia para que esta muerte no quede impune.

Incluso los comunicadores se manifestaron de manera pacífica afuera de las instalaciones de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato (FGE) junto a Rosa María Rodríguez Buendía, viuda de Sosa Martínez, y su hija, Reyna Leticia Vázquez Rodríguez y su nieto David Hernández Vázquez. Todos clamaron a las autoridades “Justicia para Enrique Sosa Martínez”.

Tras esto, el fiscal sostuvo una reunión privada con la señora Rosa Rodríguez. Ahí Zamarripa les dijo que lo sucedido fue “una acción baja, vil” y les aseguró que hay avances en la investigación.

Ya hay orden de aprehensión, pero no detenidos

Presunto asesino de Enrique Sosa Foto: Archivo

Sin embargo, a dos semanas del homicidio, y a pesar de que las pruebas, los testigos, los videos, no dejan lugar a dudas del presunto responsable, aún no se ha logrado dar con él. Este lunes apenas se activó una alerta migratoria y una alerta roja para impedir que el asesino de Enrique Sosa abandone el país.

Zamarripa aseguró que en la misma semana del homicidio, la Fiscalía consiguió la orden de aprehensión en contra del agresor. Sin embargo, no lo han podido arrestar ya que huyó. Sin embargo el Fiscal aseguró que tiene un grupo de agentes trabajando en el tema.

“En la misma semana en que acontecieron estos terribles hechos solicitamos en esa misma semana y nos fue concedida la orden de aprehensión. De inmediato se advocó al grupo de órdenes y mandamientos judiciales para su cumplimentación. No ha sido posible, sin embargo, trabajan un grupo específico (…) para efecto de poder cumplimentar la orden de aprehensión”, acotó el Fiscal.

No son los únicos casos: el intento de linchamiento de Ramón González

Foto: Eduardo Ortega

En los últimos meses, los casos de agresiones a periodistas de Guanajuato se ha ido acumulando.

Apenas el 25 de abril pasado, el periodista Ramón González Figueroa volvió al ojo público tras denunciar que cuatro años después de casi ser linchado por investigar un caso de abuso sexual contra un sacerdote de Irapuato, aún no recibe justicia.

En rueda de prensa, el periodista desde hace 40 años, señaló que el caso apenas fue reactivado la semana. Sin embargo, la petición de una copia del expediente de su investigación no ha tenido respuesta, mientras que las amenazas en su contra continúan.

“Fui golpeado y si no me salva al policía esa tarde, yo creo que no la estuviera contando con ustedes. Presente la denuncia ante la Fiscalía del fuero común el 3 de abril. Un día después de la agresión, me daba vueltas para ver en qué iba la investigación y me decían que iba avanzando. Sin embargo, pasaron meses y años. Ya son cuatro años”, señaló Ramón González.

Casi pierde la vida en el ataque

Foto: Especial

Recordó que luego de que se dio a conocer el caso de abuso sexual, violación, corrupción de menores en contra del padre Jorge Raúl Villegas Chávez, él se dio a la tarea de investigar y vinculó al sacerdote con Moisés Cuevas, con quien oficiaba en la parroquia de Villas de San Cayetano en Irapuato. Denunció a través de su medio ‘Cuarto Poder Valle de Santiago’ que ahí se escondía el cómplice de Villegas en la comunidad de Guarapo.

El 2 de abril cuando llegó a la comunidad a buscar el delegado, asegura que el propio sacerdote Cuevas pidió a la gente agredirlo. Ante esto, los habitantes se le fueron encima, lo ataron del cuello y empezaron a golpear.

“Este clérigo encabezó una turba de 100 a 150 hombres y mujeres. Utilizó algunos guardaespaldas que desde todo el tiempo lo han resguardado y allá se llevó a sus escoltas”, dijo.

Agreden a reporteros durante cobertura en Irapuato

Foto: Archivo

El 23 de abril pasado, reporteros acudieron a un accidente vehicular en donde un adolescente murió. Sin embargo, en el lugar familiares de la víctima golpearon a los comunicadores que cubrían la nota.

Durante la agresión, los reporteros pidieron ayuda a los agentes ministeriales que atendían el accidente. Estos se negaron a apoyar; de igual modo pidieron a los tránsitos municipales hacer algo para detener los golpes, pero estos respondieron: “eso les pasa por metiches“.

Mientras que elementos del Comando Especial de Reacción Inmediata (CERII) dijeron que solo podían apoyar si se hacia el reporte a través del 911.

Tras la agresión, la alcaldesa de Irapuato, Lorena Alfaro, condenó los hechos y aseguró que la Unidad de Asuntos Internos realizaría la investigación correspondiente. Sin embargo, ya no se volvió a mencionar el tema ni si hubo o no represalias.

También en Irapuato, en la marcha feminista del primero de mayo que las autoridades reprimieron con fuerza excesiva, se reportaron diversas agresiones de parte de policías a reporteros y periodistas que cubrían el evento, sin que estas pasaran a mayores.

Reportero de Periódico Correo sufre arresto ilegal

Foto: Archivo

El 18 de noviembre de 2021, el reportero de Correo Ian Martínez fue detenido por la policía municipal mientras realizaba su labor periodística. El compañero de nota roja daba seguimiento al desalojo masivo en Jardines de la Capellanía. Los agentes le pidieron retirarse por estar una propiedad privada.

Martínez, visitó el lugar de los hechos, y ahí se encontró con la zona delimitada por una reja. Al interior, el predio estaba custodiado por elementos de la Policía Municipal de León.

El reportero se acercó al acceso, pero la reja le fue cerrada en la cara, relató. Le pidieron se retirara del lugar, al negarse, lo detuvieron y lo subieron a la unidad DG1057.

En el traslado del compañero otra patrulla los interceptó en el camino, ahí un comandante ordenó su liberación.

Ian Martínez informó sobre su detención en tiempo real a Correo, casa editorial para la que labora.

Después, autoridades municipales ofrecieron una disculpa al reportero de la nota roja, mientras que la presidenta municipal, Alejandra Gutiérrez Campos, ordenó una investigación en el Consejo de Honor y Justicia para el esclarecimiento de los hechos.

Guanajuato: líder en agresiones a periodistas

Fotos: Archivo

De enero a junio del 2021, 15 de las 362 agresiones a periodistas en México se han registrado sólo en el estado de Guanajuato. La cifra coloca a la entidad en el octavo lugar del top 10 nacional en este tipo de violencia.

Esto según el reporte de la organización Artículo 19. Esas 15 agresiones en Guanajuato colocaron a la entidad en el lugar ocho del top 10 nacional de violencia contra periodistas, detrás de Yucatán y Veracruz (con 18 agresiones), Sinaloa con 16 y Oaxaca también con 15.

Y es que entre los casos que se han hecho públicos este primer semestre en el estado figuran mensajes intimidatorios, agresiones físicas y verbales hasta ataques con arma blanca, tanto por parte de figuras políticas, grupos delictivos o personas del público en general.

En ese entonces, trascendieron casos como los de Luis Aguilera, reportero del portal de noticias Pénjamo.biz, que sufrió un ataque con arma blanca y resultó con heridas de gravedad. O el de Kristian Uriel Martínez Zavala, reportero de ‘Noticias Breves de Silao’, fue atacado a golpes por dos sujetos que le dejaron un mensaje intimidatorio. Incluso trascendió el caso del director del portal de noticias Primer Plano, Erick Gutiérrez, fue agredido física y verbalmente por uno de los escoltas de la entonces candidata a la presidencia municipal de Irapuato por el PAN, Lorena Alfaro García.

Periodistas de Guanajuato claman por justicia

Foto: Archivo

Ante la escalada de violencia contra comunicadores que se vive en la entidad, y tras el asesinato de Ernesto Méndez, casi 150 periodistas y comunicadores mostraron su indignación a través de un comunicado, en el que hicieron un llamado por la seguridad y la justicia para este caso.

“Como gremio encargado de desempeñar con responsabilidad la labor de informar a través del derecho a la libertad de expresión, exigimos justicia y reparación para nuestros compañeros, independientemente del móvil de sus respectivos casos, evitando en todo momento la criminalización y revictimización”, señala el texto.

Los periodistas y comunicadores llaman a esclarecer el crimen del periodista de Guanajuato, Enrique Méndez.

“Ni estos crímenes, ni otros que atenten contra la ciudadanía en general, deben quedar impunes”, enfatizan.

El texto cierra con la firma de 145 periodistas y comunicadores que se unen a la protesta.

