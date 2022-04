A Ramón González Figueroa lo golpearon por investigar un caso de abuso sexual contra un sacerdote de Irapuato

Nayeli García

Valle de Santiago .- A cuatro años de que el periodista Ramón González Figueroa estuvo a punto de ser linchado en la comunidad de Guarapo en Valle de Santiago por dar seguimiento al caso de violación en contra del padre Raúl Villegas Chávez, las investigaciones no han avanzado.

En rueda de prensa, el periodista desde hace 40 años, señaló que el caso apenas fue reactivado la semana. Sin embargo, la petición de una copia del expediente de su investigación no ha tenido respuesta, mientras que las amenazas en su contra continúan.

“Fui golpeado y si no me salva al policía esa tarde, yo creo que no la estuviera contando con ustedes. Presente la denuncia ante la Fiscalía del fuero común el 3 de abril. Un día después de la agresión, me daba vueltas para ver en qué iba la investigación y me decían que iba avanzando. Sin embargo, pasaron meses y años. Ya son cuatro años”, señaló Ramón González.

El caso de Raúl Villegas

Recordó que luego de que se dio a conocer el caso de abuso sexual, violación, corrupción de menores en contra del padre Jorge Raúl Villegas Chávez, él se dio a la tarea de investigar y vinculó al sacerdote con Moisés Cuevas, con quien oficiaba en la parroquia de Villas de San Cayetano en Irapuato. Denunció a través de su medio de comunicación ‘Cuarto Poder Valle de Santiago’ que ahí se escondía el cómplice de Villegas en la comunidad de Guarapo.

El 2 de abril cuando llegó a la comunidad a buscar el delegado, asegura que fue el propio sacerdote Cuevas quién pidió a la gente agredirlo. Ante esto, los habitantes se le fueron encima, lo ataron del cuello y empezaron a golpear.

“Este clérigo encabezó una turba de 100 a 150 hombres y mujeres. Utilizó algunos guardaespaldas que desde todo el tiempo lo han resguardado y allá se llevó a sus escoltas”, dijo.

Denuncia al obispo Enrique Díaz

Ramón presentó la denuncia por homicidio, en grado de tentativa, ante la Fiscalía General del Estado (FGE) y la Fiscalía General de la República (FGR). Sin embargo, estas última acaba de regresar el caso al fuero común, lo cual consideró como burla hacia su persona y su labor periodística.

Responsabilizó al obispo Enrique Díaz Díaz de lo que le pueda suceder, así como al padre Moisés Cuevas. Señaló que cuando acudió con el obispo Enrique Díaz, éste no lo quiso ayudar y por el contrario le dijo que “antes había sido poco” lo que había atravesado.