El Fiscal General de Guanajuato aseguró que buscarán al asesino de Enrique Sosa en todo el país y ya hay una alerta migratoria en su contra

María Espino

Guanajuato.- Se activó una alerta migratoria y una alerta roja para impedir que el asesino de Enrique Sosa, ex camarógrafo de TV4, abandone el país.

Así lo informó el Fiscal General del Estado de Guanajuato, Carlos Zamarripa Aguirre. Además indicó que existe un trabajo coordinado y de colaboración con Fiscalías de otros estados para que la búsqueda del responsable no se limite a Guanajuato y sea en todo el país.

“Hay coordinación no sólo con otras Fiscalías, también hemos solicitado un alertamiento tanto migratorio como una alerta roja, que ya se emitió, en contra de esta persona para que no pueda salir del país y que esté buscado no solamente en nuestro estado (Guanajuato) si no en todo el país”.

Además, Zamarripa aseguró que en la misma semana en la que sucedió el desafortunado percance, la Fiscalía consiguió la orden de aprehensión en contra del agresor a quien no se ha podido arrestar ya que huyó. Sin embargo el Fiscal aseguró que tiene un grupo de agentes trabajando en el tema para que se pueda cumplimentar la orden de aprehensión a la brevedad.

“En la misma semana en que acontecieron estos terribles hechos solicitamos en esa misma semana y nos fue concedida la orden de aprehensión y de inmediato se advocó al grupo de órdenes y mandamientos judiciales para su cumplimentación. No ha sido posible, sin embargo, trabajan un grupo específico (…) para efecto de poder cumplimentar la orden de aprehensión”, acotó el Fiscal.

Familia persiste en exigencia de justicia

Bajo el grito de “Justicia para Enrique Sosa Martínez”, el gremio de reporteros, periodistas guanajuatenses y la familia de la víctima se manifestaron de manera pacífica afuera de las instalaciones de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato el pasado 25 de julio.

Esto luego de que Enrique Sosa murió debido a las lesiones que recibió al ser atropellado por una camioneta. El conductor estaba ebrio y se negó a pagar el costo de estacionamiento del negocio “El Gaucho”, en León, sitio en el que Sosa laboraba luego de haberse jubilado en TV4.

El asesinato de Enrique Sosa se registró la noche del sábado 19, luego de que sostuvo una discusión con el conductor del vehículo que lo atropelló deliberadamente. No conforme con haberlo golpeado y tirado al piso se regresó y pasó la camioneta por encima del cuerpo de Sosa.

