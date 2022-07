Con la exigencia de “Justicia para Enrique Sosa” el gremio periodistico, junto a la familia del camarógrafo jubilado, levantaron la voz

María Espino

Guanajuato.- Bajo la exigencia de “Justicia para Enrique Sosa Martínez”, ex camarógrafo de TV4, el gremio de reporteros y periodistas guanajuatenses se manifestaron de manera pacífica afuera de las instalaciones de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato (FGE).

Esto luego de que Enrique Sosa murió debido a las lesiones que recibió al ser atropellado por una camioneta. El conductor estaba ebrio y se negó a pagar el costo de estacionamiento del negocio “El Gaucho”, en León, sitio en el que Sosa laboraba luego de haberse jubilado en TV4.

El asesinato de Enrique Sosa se registró la noche del sábado 19, luego de que sostuvo una discusión con el conductor del vehículo que lo atropello deliberadamente. No conforme con haberlo golpeado y tirado al piso se regresó y pasó la camioneta por encima del cuerpo de Sosa.

Es por ello que el gremio de periodistas y reporteros de Guanajuato han levantado la voz exigiendo al Fiscal General de Guanajuato, Carlos Zamarripa Aguirre, justicia para que esta muerte no quede impune.

A la manifestación pacífica se sumó la esposa, la hija y el nieto de Enrique.

Un buen esposo hasta el último momento

La viuda de Enrique Sosa contó que su esposo trabajó por 22 años en TV4, la dificultad para seguir manejando por largos periodos hizo que se retirara. Pero la necesidad económica los orilló a laborar en el estacionamiento.

Fueron muchos quienes lo quisieron, por su responsabilidad, cariño, “porque nunca les dijo no” cuando lo necesitaron. En su familia de igual modo, ocupó el lugar de padre para sus nietas, que hoy son universitarias gracias a sus esfuerzos.

Con la voz llena de dolor, contó que incluso en sus últimos momentos él la procuró:

“Siempre me curó hasta el último momento que estuvo tirado ahí en el suelo. Le decía a los paramédicos, ‘tómele la presión a mi esposa que está diabética’. Y me decía, ‘Cuídate y no te enojes, tranquila yo estoy bien’. (…) me dijo cuídate mucho, yo voy a salir bien, nos vemos al ratito, y ya no lo pude ver, se me fue después de 40 años”.

La esposa de Enrique Sosa reconoció sentirse preocupada de que el responsable del asesinato, al contar con dinero, medios y contactos pueda escapar del país. La FGE por su parte asegura que el hombre ya está identificado y que están detrás de él, pero hasta el momento no hay resultados. Su viuda solo pide justicia.

