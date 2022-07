El homicidio del camarógrafo Enrique Sosa marcó a quienes ejercen esta labor en Guanajuato y además de pedir justicia, llaman a la reflexión

Guanajuato.- El periodista y representante del Consejo de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, Carlos Alberto García, calificó el homicidio del camarógrafo Enrique Sosa como una agresión indignante. Además de enviar sus condolencias a la familia, exigió que la FGE Guanajuato actúe pronto en atrapar al responsable.

“Se debe tener una justicia pronta y expedita. La Fiscalía del Estado a cargo de Carlos Zamarripa debe mostrar su eficiencia. Demostrar lo que siempre ha cacareado que son la mejor Fiscalía del país”, señaló.

Fue apenas el pasado 19 de julio cuando un empresario zapatero atropelló al periodista recién jubilado en el estacionamiento del restaurante El Gaucho. El presunto responsable, identificado como Miguel Ángel fue contra él por no querer pagar un boleto de estacionamiento.

Derivado del impacto, el camarógrafo perdió la vida este miércoles, cerrando así su historia de más de 20 años en el gremio periodístico desde el canal TV4.

“Estamos de luto, nos sumamos al dolor de la familia de Enrique Sosa, amigo de todos, un profesional, una persona alegre, un excelente ser humano. Estamos consternados, la exigencia es justicia, que se arreste inmediatamente al presunto asesino. Que se judicialice el caso inmediatamente y se le lleve ante un juez”, resaltó García.

El periodista guanajuatense subrayó que tras ver los videos no hay duda de que se trate de un homicidio doloso. En este sentido, recordó que al tratarse de un empresario con capacidad económica se corre el riesgo que escape del estado y del país. “Queremos que la Fiscalía actúe pronto”, dijo.

‘No hay dudas, fue homicidio del camarógrafo Enrique Sosa’

De acuerdo con Carlos García, el suceso no deriva solamente de que el conductor estaba ebrio. Sino que, conscientemente dentro de su estado etílico, arrolló intencionalmente a Enrique. Es decir, “no fue un accidente vial que por culpa del alcohol el sentido disminuye y se accidenta”.

“No fue de esa manera, él atropelló intencionalmente a Enrique y le pasa una y otra vez. Si hubiera sido un accidente y no se hubiera percatado, hubiera tenido la sensibilidad de bajarse a ver cómo estaba, auxiliar, pero lo atropella, lo mata y huye del lugar. Eso habla de una conciencia, aunque haya estado ebrio. Eso se llama homicidio doloso”, puntualizó.

“El gremio periodístico de Guanajuato es una familia donde estamos unidos, donde si tocan a uno tocan a todos”, remató.

Terrible condición precaria: Verónica Espinoza

Por su parte, la periodista Verónica Espinoza manifestó su indignación por la forma en que murió Enrique Sosa. Pero también por las condiciones en que vivía como pensionado.

“Lamentamos mucho enterarnos de la muerte de ‘Quique’, pero nos indignamos al enterarnos de la forma en que murió. Creo que doblemente cuando nos enteramos lo que estaba haciendo cuando murió. Porque fue un hombre que toda su vida trabajó, ejerció el periodismo desde la cámara. Muchos de esos años los cumplió en la televisora oficial del Estado y terminó con una pensión de 3 mil pesos mensuales. Claramente, no sirven para casi nada”, asentó.

De acuerdo con Espinoza, la esposa de Quique lo dijo claramente: que no les alcanzaba y tuvo que buscar ese trabajo. Los dos estaban atendiendo el estacionamiento, la caseta y ahí dormían.

“Ella por lo menos, dijo que ahí vivían. Yo quiero entenderlo y no puedo, me parece terrible esta precarización de muchos de los medios. Lo que estoy atendiendo es que con esta pensión que tenía, estaba cotizando con un sueldo muy bajo, o con el mínimo. Yo no sé si es lo que estaba ganando, pero creo que por principio de cuentas esto era un gran problema”, lamentó.

Sobre la mecánica de los hechos, la periodista resaltó que es muy claro que no fue un homicidio imprudencial sino un homicidio doloso.

Apuntó que actualmente se discute a nivel federal una nueva ley de protección a defensores y periodistas. Limitada a los comunicadores, una de las principales preocupaciones del gremio es que se pueda marcar parámetros para que el gobierno inspeccione el cumplimiento de las condiciones mínimas laborales. Esto, por parte de las empresas periodísticas y de comunicación.

