Staff Correo / Fernando Velázquez

Guanajuato.- Los gobiernos municipales derrochan cada año millones de pesos para atender rubros que no son su competencia, como educación o salud, que son atribuciones exclusivas de los gobiernos estatal y federal.

Los municipios no operan ni administran escuelas u hospitales, pero sí engrosan su nómina y desembolsan recursos para esas áreas, que bien podrían usarse para mejorar los servicios públicos o aumentar el salario de sus policías.

En 2021, diez de los municipios más poblados de Guanajuato desembolsaron más de 381 millones de pesos para el funcionamiento de departamentos o áreas de competencia estatal o federal.

El reclamo que hizo ayer el gobernador fue directo:

“¿Qué pasa con los municipios? No se toman en serio el tema de seguridad. Yo les he dicho ¿para qué quieren direcciones de educación si no administran escuelas ni tienen maestros?, ¿para qué quieren una dirección de salud si no tienen hospitales ni doctores? Yo ya desaparecí el Instituto de la Juventud, metí al Inifeg en Sicom. Claro que estoy despidiendo gente y no me gusta, pero la ciudadanía me pidió seguridad”, añadió.

El uso irresponsable de los recursos fue lo que motivó el pronunciamiento del gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, que ayer regañó a los alcaldes por no tomarse en serio el tema de seguridad, y distraer recursos en áreas innecesarias, en lugar de destinarlos en mejorar las condiciones laborales de sus policías.

Subrayó que los ayuntamientos deberían recordar que sus atribuciones constitucionales se relacionan básicamente a garantizar la prestación de servicios municipales, pero muchos alcaldes prefieren crear o mantener dependencias ‘espejo’ de los gobiernos estatales, como institutos de la juventud, de la mujer, direcciones de salud y de educación, cuando no debería ser así.

El tamaño del derroche Diez de los municipios más poblados de Guanajuato este año desembolsaron más de 381 millones de pesos para el funcionamiento de áreas que son de competencia estatal y/o federal. En Irapuato y Guanajuato, las instancias que atienden a la juventud están fusionadas en la Comisión de Deporte; además que en la capital las áreas de Educación y Cultura están en una sola dirección. En el caso de Salamanca y Dolores Hidalgo, no cuentan con instancias dedicadas a salud y juventud. San Miguel de Allende sí tiene Dirección de Educación, pero en el Presupuesto de Egresos 2021 no especifica el monto destinado este año para su operación.