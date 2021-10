Fernando Velázquez

León.- El gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo lamentó que los gobiernos municipales no se tomen en serio el tema de la seguridad, y distraigan recursos en direcciones que no tienen razón de ser, como educación y salud.

Lo anterior, luego de advertir que hay municipios que no han logrado subir el sueldo de sus policías a más de 18 mil pesos, como es el caso de León, además de que hay otros que no cumplen los 45 compromisos establecidos por el Consejo Estatal de Seguridad para acceder al fondo de seguridad dispuesto por el Gobierno del estado.

Diego Sinhue Rodríguez Vallejo. Foto: Cristina Muñoz

“¿Qué pasa con los municipios? No se toman en serio el tema de seguridad. Yo les he dicho que para qué quieren direcciones de educación si no administran escuelas ni tienen maestros, para qué quieren una dirección de salud si no tienen hospitales ni doctores”, dijo en entrevista.

El pasado 20 de octubre, propio Rodríguez Vallejo calificó a Juventino Rosas como “bastión de grupos criminales” y recordó que fue ahí donde capturaron a José Antonio Yépez Ortiz, ‘El Marro’, en agosto del año pasado.

Añadió que también en ese municipio fue detenido un elemento de seguridad pública que trasladaba un cuerpo desmembrado en su patrulla, y más recientemente, el director de Tránsito municipal, Juan Carlos Jiménez Badillo, fue capturado al presuntamente estar ligado con el asesinato del diputado local, Juan Antonio Acosta.

Sin embargo, Genaro Ahumada García, investigador de la organización Causa en Común, calificó como un “absoluto despropósito” que el gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo y el alcalde de Juventino Rosas, Fernando Gasca Almanza, hayan decidido despedir a todos sus policías y tránsitos, quienes, advirtió, podrían terminar por engrosar las filas del crimen organizado.

Indicó que esta depuración debió realizarse de manera gradual, y sin dejar en las fuerzas armadas la mayor carga de responsabilidad en las labores de seguridad pública del municipio.

Además, sostuvo que la decisión fue tomada en un momento inadecuado, tomando en cuenta el alza en la incidencia delictiva del municipio.

