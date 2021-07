Dan descuento millonario en predial





Por otro lado, y mediante el portal municipal de pagos se corroboró que el 15 de julio pasado, la zona del Estadio León mantenía una deuda de predial por 3 millones 995 mil 496 pesos.

Justo ese día, se anunció que el inmueble ‘cambiaba de manos’ aunque no se había cubierto con la deuda, situación que para los ciudadanos sería un impedimento para poder formalizar un trámite de compra-venta.

Sin embargo, en días siguientes, esta cantidad se redujo, ya que el saldo vigente actualmente es de sólo de 475 mil 899 pesos, según arrojó una consulta que hizo ayer Periódico Correo en el portal de Pagonet León.

“Se giró la escritura antes de pagar el predial, y eso es ilegal. Está lleno de irregularidades”, insistió Octavio López de Anda, líder los palcohabientes.

“Todo el asunto está lleno de vicios, y nuevamente el Gobierno del Estado volvió a meter la mano, que no digan que no. Todas las aristas deben de dar una explicación porque no es lógica que una simulación como esta nos la vayamos a tragar”.

Por estas situaciones, la asociación y los dueños de palcos y plateas, a través del doctor Primo Quiroz buscarán una cita con Grupo Pachuca para que se explique cómo fue que se acordó la venta del estadio León, y sobre todo, qué beneficio tendrán los dueños de palcos y plateas.

En la última asamblea extraordinaria realizada este martes, los placohabientes señalaron que se promoverán los amparos necesarios para cancelar el registro de la escritura, que en caso de avanzar, la suspensión podría darse esta misma semana.