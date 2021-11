Cuca Domínguez

Salamanca.- Agustín Robles Montenegro, presidente del Distrito de Riego 011 informó que, en un recuento preliminar, por lo menos 4 mil hectáreas cultivadas se afectaron por inundaciones en porcentajes diversos, aunque las que sí registraron pérdida total, fueron entre 2 mil 500 y 3 mil del municipio de Abasolo, donde a través de la SDAyR ya se buscará aplicar el seguro catastrófico.

El líder campesino destacó que en el módulo de Salvatierra se habla de 400 hectáreas afectadas por las aguas pluviales, porque donde descargan los ríos normalmente descargan al Lerma y, si no puede con el agua, la retiene en la zona del río Tarimoro, que es uno de los ríos que aporta mucha agua al Lerma, el cual afectó áreas cultivadas del municipio de Salvatierra.

En el municipio de Valle de Santiago se tiene el registro de 200 hectáreas siniestradas parcialmente. Por otro lado, en el caso de Salamanca se reportan entre 800 a mil hectáreas de cultivos afectados de manera parcial, pero lo que sí se tuvo pérdida total, fue en los perennes con alrededor de 100 hectáreas.

También lee: A semanas de la inundación, agricultores aun luchan para salvar sus parcelas en Salamanca

En el caso del seguro catastrófico, dijo el pago dependerá de afectación y está se conocerá hasta la cosecha, además de que el gobierno del estado los estará apoyando con otras cantidades.

“Primero estaremos esperando para ver qué cosechan; los seguros primero dejan que coseches y luego te dicen que tienes un seguro hasta por 30 mil pesos, si cosechaste 20, solo te pago 10; solamente cuando se determina que esta pérdida total, pero desgraciadamente el productor no adquiere ese tipo de seguros porque es caro. Además, en la zona no es tan cotidiano que pasen estos fenómenos que acaban de pasar. Sin embargo, de las parcelas siniestradas se esperan pérdidas de entre 30 o el 50%, es difícil en este momento cuantificar, porque a lo mejor hablamos de más y es menos o hablamos de menos y es menos; pero de que habrá pérdidas, las habrá, aunque no se puede cuantificar el porcentaje”, precisó.

Robles Montenegro destacó que la zona más afectada será la zona de Salamanca, Valle y Salvatierra y algunas en Acámbaro, aunque no se han reportado cuántas son.

Pero lo que se inundó en otros municipios del estado señaló que: “será una buena cosecha, que significa que cosechará entre 9 y 10 toneladas por hectárea” y recordó que en el distrito se tienen registradas alrededor de 120 mil hectáreas y de esas 90 mil se sembraron de maíz y unas 30 mil de sorgo.