Vecinos aseguran que la mujer los explota para comprar estupefacientes; personal del DIF puso en resguardo a los menores para llevarlos a familiares

Jazmín Castro

León.- En varias ocasiones una vecina de la colonia León 1 ha sido reportada por sus vecinos porque presuntamente ejerce violencia sobre sus dos hijos menores.

Además, esta semana fue videograbada cuando golpeaba a sus hijos de nombre Memo y Sofía, con un palo de escoba en el patio de su casa, mientras que los niños gritaban “ya no más”.

Aunque autoridades del DIF acudieron al domicilio como en otras ocasiones, nuevamente advirtieron a la madre de nombre Polet ‘N’, que regresarían y que tenía que someterse a rehabilitación.

“Solo espera que se vayan los del DIF porque ya sabe que solo vienen una vez por la mañana y después se empieza a drogar y seguido les pega a los niños”, explicó un conocido de la mujer

La misma Polet ‘N’ contó a Correo que el Sistema DIF regresará en unos días a su hogar, porque no encontraron maltrato a los niños, además en ese momento se le cuestionó si se sentía bien, pues sus ojos se cerraban y de su boca emanaba un olor peculiar como a pegamento.

Los lugareños, que prefirieron mantener el anonimato, denunciaron que ella y su hermano presuntamente se drogan frente a los niños y los utilizan para pedir dinero para comprar sustancias nocivas.

Es más, los mismos vecinos explicaron que tienen evidencia en foto de que los niños juntan comida de la basura en algunas ocasiones.

Aunque aclararon que los niños sobreviven gracias a su abuelito, que tiene miedo de echar de su hogar a los padres por el miedo de que se lleven a sus pequeños nietos Memo y Sofía.

No obstante, los vecinos hicieron un llamado de auxilio porque las autoridades no han intervenido debido a que los niños padecen violencia, un entorno de adicciones, no van a la escuela y viven de la comida que les ofrecen sus vecinos, además de lo que está al alcance de su abuelo.

Explican que el entorno que se desarrollan los pequeños lo ven normal, pero han sufrido maltrato al grado que Memo hasta fue atropellado y nadie cuido de él.

“Si el DIF se allega de los testimonios de los vecinos, si viniera por la tarde la encontrarían golpeando a los niños y drogada, por eso queremos salvarlos porque sus gritos se oyen hasta la calle y son solo unos niños”, comentó testigo.

Tras enterarse de la situación, el gobierno municipal informó que personal del DIF ayer mismo regresó al domicilio de la familia para poner a salvo a los infantes maltratados, los cuales serían puestos bajo resguardo y posteriormente entregados a algún familiar que pueda hacerse cargo de ellos.

La autoridad municipal adelantó que se dará seguimiento para que la madre de los menores reciba el tratamiento adecuado que garantice su estabilidad emocional y de salud, a fin de que pueda recuperar la custodia de los menores cuando un especialista así lo determine.