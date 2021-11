Fernando Velázquez

Guanajuato.- Las víctimas de extorsión en Guanajuato este año se han multiplicado por 15 y reflejan un aumento sostenido en los últimos siete meses, sin embargo, ninguno de sus municipios está dentro de los 10 que concentran la mayor incidencia, según un estudio realizado por la organización Causa en Común.

Solo en el mes de septiembre, la Fiscalía General del Estado registró 48 víctimas de este delito, cifra que es 152 por ciento mayor en relación a lo reportado durante todo el 2020.

Además, desde marzo ha crecido el número mensualmente: en el tercer mes del 2021 hubo 14 guanajuatenses que denunciaron ser víctimas de extorsión, en abril fueron 17; en mayo, 21; en junio, 29; en julio, 33; en agosto, 36, y finalmente 48 en septiembre.

Con ello, en los primeros nueve meses del año suman ya 213 personas extorsionadas, cuando en el 2020, en el mismo periodo, habían sido 14.

No obstante, ningún municipio de Guanajuato está entre los 10 primeros con mayor incidencia y el total de la entidad es menor que lo registrado por municipios como Toluca (247) o Ecatepec (244).

La presidenta de Causa en Común, María Elena Morera Mitre, consideró necesario que se replique lo que se hizo en Ciudad Juárez para detener la ola de extorsiones que vivió hace algunos años.

Refirió que se conformó un grupo muy compacto de autoridades con un representante de la iniciativa privada y otro de la sociedad civil, estos dos últimos eran el canal para recibir las denuncias de comerciantes y empresarios que no se animaban a denunciar ante la Fiscalía por temor a represalias.

A partir de esa información, autoridades federales y estatales realizaban tareas de investigación y desmantelaban células completas dedicadas a extorsionar.

“Con esa información, la Policía Federal hizo una estrategia en la que detenían a los delincuentes, pero no los detenían cuando estaban haciendo el cobro de derecho de piso, sino que hicieron una investigación sobre qué grupos criminales estaban extorsionando y después iban deteniendo las células entre un negocio y el siguiente”, dijo.

La presidenta de Causa en Común sostuvo que a pesar de la gravedad del problema en el país, las autoridades no lo atacan y se escudan en que no hay denuncias.

“Esta situación me parece gravísima y creo que no se está atendiendo porque los grupos empresariales están callados y porque los gobiernos pasan con la bandera de que no está pasando nada porque nadie está denunciando”, dijo.

Autoridades ven aumento como algo positivo En septiembre ya se había dado a conocer que las víctimas por extorsión en Guanajuato habían sufrido un incremento en más del 600% a comparación del año pasado, pues mientras que en el 2020 hubo tan solo 19, en los primeros 9 meses del año sumaban más de 129, esto de acuerdo a la información presentada por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Por otro lado, el mes de julio había acumulado un total de 33, mientras que febrero era el mes con menos víctimas, con tan solo 6. Ante estos datos, la secretaria ejecutiva de Seguridad Pública del Estado, Sophia Huett, consideró que, aunque el aumento pudiera verse de forma negativa, para la autoridad es positivo que la gente denuncie y confíe en las autoridades para atender su caso, pues anteriormente había extorsiones y no se denunciaban. FGE monitorea redes sociales En Guanajuato ya opera la Unidad para la Atención a Extorsiones. Uno de los modus operandi de los delincuentes es utilizar la información que hay en las redes sociales, así lo informó el fiscal del estado, Carlos Zamarripa Aguirre. Aunque no precisó la cifra de extorsiones que se realizan o logran consolidar en el estado, dijo que el 99% de los casos son secuestros virtuales donde buscan que una persona se esconda para que su familia no los pueda localizar.

