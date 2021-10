Nayeli García

Irapuato.- Irapuato vive una violencia agobiante en donde ni la Iglesia se salva. El obispo Enrique Díaz Díaz advirtió a la ciudadanía que no se dejara engañar por las extorsiones dadas en su nombre, pues aunque ya denunció, las modalidades cambian constantemente.

“En muy diferentes ocasiones han habido intentos de extorsión utilizando mi nombre o el nombre de algunos obispos. Desgraciadamente, algunas personas sí han caído en esta extorsión. Hemos hecho denuncias, pero van cambiando constantemente de números telefónicos y es un llamado a que tengamos cuidado y que no nos dejemos extorsionar”, compartió el obispo, durante su mensaje dominical.

Explicó que hablan diciendo que tuvo un accidente y necesita dinero o que les va a llegar un paquete y también para ello necesita dinero. Sin embargo, aclaró que no es su estilo personal hacer ese tipo de solicitudes, por lo que pidió a las personas que no se den engañar, pues ya son varios los que han caído en estas extorsiones y engaños.

Denunció que hablan de diferentes teléfonos y buscan involucrar a varias personas e incluso parroquias, “personas de buena voluntad y religiosas que se tiene que cuidar”, para no caer en este tipo de delitos.

“Este agobio de la violencia a veces parece que es muy difícil y los gobiernos municipales se estrenan con este reto, un mal endémico. No es de hace poquito y que parece que no ha habido la suficiente atención del Gobierno federal, como si no hiciera caso”, señaló.

Llama a Municipios a trabajar por la seguridad

Y es que la violencia, dijo, “es un mal que agobia a la sociedad no sólo de Irapuato, sino de todos sus pueblos, ciudades y comunidades” en donde se percibe la dificultad de vivir la inseguridad, la captación de los niños y adolescentes por parte de los grupos criminales, el asedio de algunas personas, el cobro de piso, las extorsiones y amenazas, “situaciones en la que pareciera que no se está haciendo caso por parte de las autoridades”.

El obispo consideró que la violencia es uno de los principales retos de los municipios, “pues también se deben de involucrar y por es necesario que cada alcalde presenten un proyecto de seguridad”.

“Creo que sí será importante ver cómo será el proyecto de cada alcalde para su municipio y la medida en que ellos pueden tratar de frenar la violencia y la inseguridad. No va a ser solucionado sólo por los Municipios, pero tienen que involucrarse en esta lucha contra la violencia”, indicó.

