María Espino

Guanajuato.- Integrantes de Antorcha Campesina, y habitantes de distintas comunidades de Guanajuato capital, lanzaron un ultimátum al alcalde Alejandro Navarro. Llamaron a que los reciba y les cumpla las promesas de rehabilitar algunos caminos, edificar espacios para escuelas y resolver el tema de una posible reubicación de La Venada 2.

De lo contrario, señalaron que comenzarán una lucha invitando a la gente de los distintos poblados rurales de Guanajuato. Esto para que se manifiesten exigiendo a la autoridad municipal cada una de las necesidades que tienen.

Dieron a conocer que el gobierno municipal no los atiende. Ya se han manifestado en tres ocasiones en Presidencia municipal buscando dialogar con el alcalde sin que éste los reciba.

Foto: María Espino

“No vamos a retroceder”, advierten

Así lo advirtió el líder antorchista en Guanajuato, Marcos Pérez García, durante la manifestación que realizaron este miércoles afuera de Presidencia municipal. Acudió un grupo de más de 200 habitantes de distintos poblados rurales de Guanajuato.

También dijo que Alejandro Navarro busca cansarlos para que desistan de sus demandas. Sin embargo, advirtieron que: “a peores nos hemos enfrentado y acaban mordiendo el polvo al doblegarse ante la voluntad del pueblo”.

“No vamos a cejar (retroceder) en nuestra lucha hasta que no se resuelvan los problemas. Navarro le apuesta a que nos va a cansar pero se equivoca. Con el movimiento antorchista eso no opera. Somos muy tercos porque sabemos que nos asiste la razón y sobre todo porque las necesidades ahí están. Navarro no va a poder detener la inconformidad de la gente porque tiene una base material. La base material es cada una de las necesidades de la gente en sus comunidades”, señalaron.

Foto: María Espino

Urgen caminos para estudiantes

Por otro lado, resaltaron el problema que viven alumnos y población en general en algunas poblados rurales de Guanajuato como Molineros y el Limón.

Los chicos deben caminar largos tramos para tomar clases y les habían prometido edificar espacios para recibieran sus clases sin tener que ir a otros lugares. Además, deben cruzar caminos en malas condiciones y en época de lluvia se ponen intransitables, por lo que exigen que los arreglen y no pongan en riesgo a los menores.

En temporada de lluvias, los caminos afectados se llenan de agua y lodo e incomunican a los ciudadanos dificultando sus trayectos al trabajo y/o escuela.

“La comunidad que tiene más grave el asunto de incomunicación es Molineros. Contaba con un camino de hace décadas, que bien es cierto es de terracería y el Presidente (Alejandro Navarro) desvió ese camino de manera arbitraria y unilateral para favorecer a un gran fraccionamiento de ricos que está a un lado de estas comunidades, Fraccionamiento Vista la Cañada”, denunciaron.

Foto: María Espino

Claman por abasto de agua

Destacaron también el problema del abasto de agua que hay en el poblado del Zaus. El 30% de habitantes cuenta con servicio a base de un sistema viejo pero que ya no es funcional.

Además, mencionaron que el alcalde Alejandro Navarro ha recorrido varias veces los poblados rurales de Guanajuato y se ha dado cuenta de las necesidades que tienen. Incluso hizo dos de sus recorridos durante campaña electoral y conoció las necesidades de la gente, las cuales se comprometió a solventar. Sin embargo, esto no ha sucedido.

Foto: María Espino

“Nos sentamos en el mes de Enero. Dijo que iba atender prácticamente todas las necesidades y es fecha que en que no da la cara. Se hace el ocupado, pero se la pasa en eventos como en la Presa yendo a ver las carreras de las lanchas. Para eso si tiene tiempo, pero para atender a la gente que gobierna y tiene necesidades de primer orden, para eso no tiene tiempo el señor presidente”, expresó el líder antorchista.

Piden certeza jurídica

En lo que respecta al asentamiento irregular La Venada 2, exigieron que se dé solución y certeza jurídica a las familias que ahí viven y que se niegan a ser reubicados.

Además, denunciaron ser acosados por una persona de nombre José, de apodo ‘El Champiñón’, quien aseguran fue puesto como líder de esa colonia por el propio Presidente municipal. Resaltaron que ha actuado mal en contra de la gente, por lo que urgieron la atención al tema.

Foto: María Espino

Marcos Pérez también señaló que, en la última manifestación que hicieron afuera de Presidencia municipal, por parte de gobierno municipal se comprometieron a dar respuesta sobre la petición de dejar que los habitantes de comunidades como Molineros elijan a sus delegados rurales. Les pidieron sugerir a tres personas, las cuales entregaron, pero tampoco les dieron respuesta.

“La lucha es larga, pero vamos a ir subiendo el tono. Vamos a hacer más famoso de lo que es Navarro porque todos los días sale en las redes sociales, pero lo vamos a hacer más famoso. Vamos a empezar a hacer pintas esta semana donde le exijamos por distintos puntos del municipio que cumpla su palabra. Vamos a editar volantes con su fotografía y donde digamos que Navarro no cumple. Navarro protegió y luego se rajó. Vamos empezando. Como dicen en el beis, estamos ‘calentando brazo’ y vamos a hacer campañas de redes”, declararon.

Foto: María Espinov

Pactan reunión para el 27 de mayo

Finalmente, por parte de las autoridades municipales, lograron acordar con los inconformes una reunión para el próximo 27 de mayo, en la que se prevé esté el Presidente municipal y en donde se espera se resuelvan las demandas de los manifestantes.