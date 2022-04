Juan Carlos Muñoz reprochó que solo se tomara en cuenta el dinero y no la “ganancia social” que generó el evento

Carolina Esqueda

León.- Juan Carlos Muñoz defiende su feria de verano: “me hubiera gustado que antes de publicar ese encabezado, me hubieran preguntado”

Frente al hecho de que la primera edición de la Feria de Verano, realizada en 2021, dejó apenas un margen de ganancias del 0.7% en relación a su realización, el presidente saliente del patronato Juan Carlos Muñoz Márques reprochó que solo se tomara en cuenta el dinero y no la “ganancia social” que generó el evento.

Desde la presentación de su informe de resultados durante sus 3 años de gestión en el Patronato, Muñoz Márquez aseguró la edición de verano no fue una ocurrencia en sustitución de enero 2021, que no pudo llevarse adelante por la pandemia del covid-19, sino un proyecto pensado para acompañar la inauguración del Distrito León MX.

De acuerdo a la investigación realizada por Correo, para realizar la Feria de Verano se invirtieron 62 millones 428 mil pesos. Ésta es una proporción mucho menor a la de las ediciones de enero. Además, en ganancias totales se generaron 62 millones 871 mil pesos, dando un margen de utilidades del 0.7%.

Foto: Carolina Esqueda

“Ustedes comunican para lo que se les antoja. Esa es la realidad. Se basaron en un resultado contable. Si conocieran las finanzas de la Feria se hubiesen dado cuenta que se lograron pagar más de 10 millones de pesos entre empleados, sueldos, luz, agua, teléfonos, contadores. Todo lo que eso conlleva. No sé para ustedes qué signifique la utilidad. Lo que sí les puedo decir es que no tomaron en cuenta la utilidad social. Eso para nosotros es muy importante. Me hubiese gustado que antes de publicar ese encabezadote, me hubiesen preguntado y sacado la información”, reprochó el presidente saliente.

Resalta reactivación de comercios en León

Como utilidad social destacó la reactivación económica de los comercios participantes, el subsidio del 70% a los emprendedores de la Marca Guanajuato, así como sacar para los gastos de mantenimiento de sus instalaciones y de los jardines del parque Explora. Además, el pago de nómina de 150 personas y ser el único evento realizado en la ciudad durante la pandemia que sirvió de aval para hacer la Feria 2022.

Aunque la continuidad de una segunda edición dependerá del patronato entrante, del que dejó claro que no formará parte, consideró que éste debería volver a realizarse.

“Por supuesto. Es un evento que se tiene que hacer, que ya no nos toca hacerlo, pero es un evento que debería de replicarse” defendió.

En ganancias de las ediciones de enero destacó utilidades de 49 millones 261 mil pesos para la feria 2020, mientras que en la edición 2022 logró un total de 43 millones 721 mil pesos, con el que logró liquidar 10 millones de pesos en adeudos y pagos vigentes con el Patronato de Explora y dejar un activo de 25 millones de pesos para el consejo entrante.

Foto: Carolina Esqueda

“Ladren perros, seguimos trabajando”

En cuanto a sus tres años de gestión, además de la Feria de Verano presentada como un logro de innovación, Muñoz Márquez aseguró haber dejado finanzas sanas. También destacó lograr la construcción del Distrito León MX “pese a los periodicazos”y colocar la Feria 2022 como el referente nacional para la organización de eventos masivos en tiempos de covid-19. Esto pese a la mala prensa y a los llamados a no asistir en medio de una ola de la variante ómicron.

“La Feria fue referente a nivel nacional, por lo que haya sido, por la pandemia porque lo hicimos, tan es así que nos visitaron más de 16 patronatos y ferias de todo el país de cómo hacerle (…) El lienzo charro, que fue todo un tema, logramos callar muchas bocas, y esto sí lo voy a decir: Ladren perros, nosotros trabajamos” dijo, en referencia a la polémica generada por colocar un ruedo portátil en la zona del sistema solar de Explora.

Defiende cuota de 70 pesos

Lo mismo aplicó para su implementación del cobro de 70 pesos de lunes a miércoles durante la edición 2020. Le atribuyó haber generado 9.8 millones de pesos más en utilidades que en 2019 y un incremento de asistentes al 12% durante esos tres días. Además les permitió financiar 26 conciertos gratuitos para el teatro del Pueblo, con una cartelera de primer nivel que cubrió todos los géneros musicales.

“Hay quienes se van a enojar (pero) aquí está el éxito de los 70 pesos. Ahí no había pandemia ni nada, y de un año al otro logramos incrementar el ingreso a 145 millones de pesos y esto se refleja en utilidades (…) Luego muchos pensaban es que yo no vengo a los juegos, nomás al teatro del pueblo ¿Pues de dónde creen que salió? de los 70 pesos, era junto con pegado (…) Eso era lo que había que informar. Lo demás era pura politiquería” afirmó.

Muñoz Márquez añadió que el Ayuntamiento, al no haber autorizado la tarifa de 70 pesos para la edición 2022, originó que los niveles de asistencia entre semana ya no fueran los mismos que antes de la pandemia, así como tener que cobrar por el acceso en 5 de los 26 recitales programados para el teatro del Pueblo.

Foto: Carolina Esqueda

“Fue una feria muy costosa, con protocolos de salud muy costosos que antes no se tenían. Por no tener los 70 pesos tuvimos que absorber todo el Teatro del Pueblo (…) y aún así se logró hacer más barata que las dos anteriores” dijo.

Felicitó el trabajo de la directora Guadalupe Robles a quien le recordó que los señalamientos en su contra por haber ocupado una terraza VIP para celebrar su cumpleaños durante la presentación del grupo Matute en diciembre fueron “demagogia y grilla”.

Construye el distrito León MX con sudor, lágrimas y “periodicazos”

Respecto a la construcción del Distrito León MX en medio de la crisis de la pandemia de 2020, por un monto total de 232.8 millones de pesos con recursos aportados por Gobierno del Estado, Juan Carlos Muñoz aseguró están en vías de recuperar lo invertido y la revalorización del patrimonio a 400 millones de pesos, casi al doble del valor de adquisición recibido en julio de 2019, de 261.7 millones de pesos.

“Gracias a esa remodelación y a esa confianza, ya está empezando a recuperarse la inversión que se hizo. En 6 meses llevamos más recursos a pesar de la pandemia, integrados al patrimonio, de lo que se había hecho en todo el año en otros periodos” destacó el presidente del patronato saliente, quien añadió que el distrito se consolidó con sudor, lágrimas y periodicazos.

“Desde la primer demolición hubo notas que nos quisieron echar para atrás. Se politizó el tema y no lograron detenernos. Hay gente perversa que no logró detenernos, porque nosotros no estamos trabajando para nosotros, estábamos trabajando para la ciudad. Y la perversidad no pudo contra las ganas de que teníamos de que las cosas salieran bien. Sabemos que siempre va a haber algún medio que su perversión es lo negativo, pero también que la mayoría de ustedes son positivos y están enamorados de su ciudad. Gracias a todos ustedes que publicitaron el distrito, porque haya sido como haya sido, ahí está el resultado” dijo sobre ese tema.

Foto: Carolina Esqueda

Volverá a la iniciativa privada

Ante la conclusión de su periodo de tres años en el Patronato de la Feria de León, Juan Carlos Muñoz Márquez aseguró que regresará a la iniciativa privada. No obstante, no descartó ocupar un nuevo cargo político en caso de ser invitado. Esto incluyendo formar parte del consejo del Distrito León MX, que está por consolidarse como el ente rector de todo el polígono.

“Lo único que les puedo decir es que la política es errante. Aunque ahorita estamos desde una trinchera ciudadana sigue siendo política, y son ciclos. Este se cierra y el tema del distrito León MX está en manos del gobernador, ellos determinarán quién continúa al frente. Y yo lo único que he platicado es el interés personal de la continuidad. Costó mucho trabajo lograr esta conformación” dijo en un primer momento.

Busca formar parte del Distrito León MX

Durante su informe de resultados, Juan Carlos Muñoz presentó como uno de sus logros la integración del consejo del Distrito León MX. Tendrá como objetivo principal ser el ente coordinador de los eventos que se realicen en ese polígono, aunque sin restarle personalidad jurídica a los consejos y comités organizadores de eventos como la Feria y el rally.

Además, también tendrá el objetivo de autorizar obras, proyectos y mejoramiento de imagen del Distrito. Aseguró que faltan integrar los terrenos del Munpic, el perteneciente a la Unión Ganadera y el estadio León, así como consolidar que el bulevar de Los Niños sea una calle de paso exclusivamente peatonal, y que la calle Tota Carbajal quede como un andador arbolado para unirlo con el arco de la Calzada.

Aunque no aclaró quiénes integrarán el resto del consejo, dijo que estará presidido por el gobernador en turno, en este caso Diego Sihué Rodríguez Vallejo, y también formará parte quien ocupe la presidencia municipal, que por ahora es Alejandra Gutiérrez Campos.