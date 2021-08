Jessica de la Cruz

León.- A más de dos semanas de concluida la edición 2021 de la Feria de Verano de León, son cuatro los vendedores del tradicional ‘pan de feria’ que aún quedan en las calles aledañas al Poliforum; para el panadero Mario Ávila, que es originario de Tlaxcala, este año no fue bueno, porque al día llegó a vender de cuatro a cinco kilos de harina en panes, y esta baja producción se debe a que no hubo gente en la Feria.

En comparación con ediciones anteriores, la inversión necesaria para viajar hasta León no fue tan buena, porque en una edición de la Feria Estatal de León, que es en enero, preparan entre 44 y 46 kilos de harina al día; pese a los pronósticos se animaron a venir, porque desde enero del 2020 fue la última vez que trabajaron en feria, debido a que la pandemia de la Covid-19 los frenó por completo.

El costo que paga Mario por metro de suelo en la feria es de mil pesos por un mes, aproximadamente son 12 metros los que renta, entre el puesto de venta y la camioneta en donde viaja. Desde hace 10 años viene a la Feria de León porque las ganancias siempre han sido buenas. También viaja a Tamaulipas, Querétaro, Jalisco y Aguascalientes, porque es donde mejor se vende su producto.

Sin embargo, desde el año pasado se han cancelado todas las ferias, por ende, les ha ido mal económicamente, y aunque vende pan en Tlaxcala, lo que produce únicamente le ha servido para sobrevivir o mantener a su familia, pero no para solventar otros gastos o generar ganancias.

La feria más cercana que tienen todos estos comerciantes, que se ubicaron en esta ocasión en el bulevar Adolfo López Mateos, es la del municipio de San Miguel, en caso de que no hubiera permisos para vender, porque no se va a llevar a cabo esa feria, esta edición de Verano de la Feria de León habría sido su única venta del año, por lo que en enero espera que la ciudadanía se recupere económicamente y que ya no se cancelen más ferias.

No han subido los precios

Pese a que la mayoría de los insumos o productos que son utilizados para el pan han tenido ligero incremento en el mercado, Mario comentó, que sus productos no han subido de precio, se mantienen igual que el año pasado, porque no ha subido nada de la materia prima con la que el produce el pan.

