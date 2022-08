Los miembros de Colectivos de Búsqueda en Guanajuato consideraron la presencia de políticos como una falta de respeto

Nayeli García

Irapuato.- “La brigada no cae en juegos políticos y no hace alianzas, sólo salimos a buscar a los que nos hacen falta”. Así lo advirtieron los Colectivos de Búsqueda en Guanajuato: ‘Hasta Encontrarte’ y ‘Una luz en el camino’. Además, pidieron identificar a la brigada que trabaja en Loma de Flores en donde les están permitiendo desenterrar a sus familiares.

Esto luego de que el alcalde de Salamanca, César Prieto, se unió a una de las búsquedas realizadas por el colectivo ‘Salamanca Unidos Buscando Desaparecidos’ en la colonia Reforma. Señalaron a Alma Dalia de estar gestionando herramientas para las búsquedas y hallazgos que está haciendo otro colectivo.

La activista y buscadora Norma Patricia externó su molestia ante esta situación. Consideró que están lucrando con el dolor de las familias al haberse presentado como el colectivo que encontró los restos humanos en Loma de Flores, pedir herramientas y apoyo económico. Además, todavía llevar al alcalde para que esté en un punto de búsqueda.

“No se vale, es lucro con el dolor de las personas y los que hemos estado trabajando bajo del sol y estamos con las autoridades correspondientes con la fiscalía apoyando con peritos para que saquen de manera digna estos cuerpos. No pertenecemos a ningún partido político y no queremos que eso se vea como un lucro. Son trabajos agotadores”, señaló.

Guanajuato, tierra de muerte

Recordó que los Colectivos de Búsqueda en Guanajuato sacan el dinero de sus propios bolsillos y seguirán trabajando para buscar a sus desaparecidos. No obstante, señaló que no se vale que otros colectivos, independientemente de cómo se conduzcan, saquen ventaja de un trabajo que no están haciendo.

“No queremos que nos hagan favores los partidos políticos y luego nos quieran manipular para dar información. Guanajuato es una tierra de homicidios, tierra de muerte, tierra de desaparecidos. No podemos tapar el sol con un solo dedo. Es lo que vivimos y lamentamos que nos toque lidiar con este dolo”, puntualizó.

Los colectivos, señalaron que las búsquedas como siempre lo han dicho se hacen sin buscar culpables ni responsables. Solo se busca encontrar a su familiar desaparecido y regresarlo a casa. Por ello, se deslindaron de haber llevado al alcalde de Salamanca a las búsquedas. Para ellos, dijeron, es un dolor muy grande, así como para quienes buscan con las madres, hermanas, hijas, esposas de los desparecidas. Consideraron que la presencia de políticos es una falta de respeto.

Descartan situaciones de riesgo

Precisaron que en las búsquedas que se están haciendo en Loma de Flores no se ha presentado ninguna situación de riesgo y quieren que se mantenga así. Ante ello, piden ser identificadas de forma independiente a otros colectivos. Esto ya que, por el mal trabajo de otros, se puede generar una situación de inseguridad en los puntos de búsqueda en los que hoy en día se está trabajando.

“No estamos metiendo a gobierno dentro del área que nos están permitiendo entrar a buscar y no hemos tenido problemas para buscar y queremos que siga así. Queremos que identifiquen a la brigada de búsqueda y la brigada de búsqueda no está buscando culpables. No queremos problemas, sólo queremos buscar a nuestras familiares y no tenemos otro fin”, señaló Karla, una de las buscadoras.

Piden convocar al MEIF

En una mesa de diálogo con la participación de Fiscalía General del Estado, colectivos de familiares de personas desaparecidas, familias de buscadoras independientes y Consejo Estatal Ciudadano de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas de Guanajuato, acordaron convocar al grupo coordinador del Mecanismo Extraordinario de Identificación Forense (MEIF), para conocer sus actividades y resultados.

En su intervención, el fiscal Carlos Zamarripa Aguirre destacó que existe toda la apertura para atender la solicitud de las participantes.

Por otro lado, dijo que la Fiscalía General del Estado ha impulsado la creación de herramientas tecnológicas bajo la normatividad y protocolos vigentes, para la búsqueda de personas desaparecidas.

Agregó que cualquier persona tiene la alternativa de realizar una búsqueda automática en las fuentes de datos, a través del portal web de la FGEG.

Acuden autoridades

En la reunión estuvieron presentes, además del Fiscal General del Estado, las fiscales especiales en materia de Derechos Humanos, en investigación de Desaparición Forzada de Personas y Desaparición Cometida por Particulares y personal de la Agencia de Investigación Criminal.

A su vez, Consejo Estatal Ciudadano de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas de Guanajuato, estuvo representado por su coordinadora Bibiana Mendoza. Además de mujeres representantes de los colectivos de búsqueda ‘Una luz en mi camino’, ‘De pie hasta encontrarte’, ‘Justicia y Esperanza’, y buscadoras independientes.

Una de las demandas de los presentes fue el tema del Mecanismo Extraordinario de Identificación Forense (MEIF). Un mecanismo de carácter, multidisciplinario, con autonomía técnico-científica, que practica los peritajes pertinentes sobre los cuerpos o restos óseos que no han sido identificados y sean de su competencia.

Los colectivos y el Consejo Ciudadano buscan que el MEIF, que depende de la FGR, exponga la naturaleza de sus actividades y sus estrategias y propuestas en materia de desaparición de personas en flujo migratorio.

