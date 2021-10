Lourdes Vázquez

Guanajuato.- A casi un año de que cinco trabajadores del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León (SAPAL) perdieron la vida tras intoxicarse en la planta de desbaste del organismo, sigue sin haber avances en la investigación por parte la Fiscalía General del Estado (FGE) denunciaron familiares de tres de los cinco jóvenes, quienes además acusaron que todo el proceso ha estado lleno de irregularidades.

Ante las presuntas omisiones de la Fiscalía del Estado, así como de las autoridades de SAPAL, el diputado de Morena, David Martínez Mendizabal, presentó una propuesta para exhortar a ambas instancias para que informen al Congreso del Estado los avances en las investigaciones que por separado llevan a cabo respecto a los hechos ocurridos el pasado 13 de noviembre de 2020 en la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Municipales y su Módulo de Desbaste.

A decir del legislador morenista existe contubernio entre SAPAL y la FGE, pues está última ha ocultado responsabilidades del organismo operador de agua en León respecto al fallecimiento de los cinco jóvenes.

También lee: Padres de empleado fallecido exigen a SAPAL no tratar de compensarlos con indemnización

Denuncian que Fiscalía solapa a SAPAL

Fotos: Lourdes Vázquez 1 de 6

A la sesión del pleno, durante la presentación del punto de acuerdo del legislador Morenista, con pancartas en mano, llegaron los familiares de los jóvenes José Salvador Afanador Martínez, Alberto de Jesús Silva Zúñiga y Victor Ricardo Briseño Rangel, fallecidos por intoxicación en el módulo de desbaste de SAPAL.

Los otros dos jóvenes que perdieron la vida en dicha planta son: Omar Ignacio Martínez Flores y Juan Antonio Méndez Rivera.

El abogado Juan de Dios Hernández Araiza manifestó que la Fiscalía General del Estado ha ocultado información importante y ha sido inoperante en el caso, en virtud de que luego de lo ocurrido no pudo determinar la causa del fallecimiento sino hasta 6 meses después, aunado a que durante los hechos no se cumplió con ningún protocolo respecto al levantamiento de los cadáveres.

“No se hicieron los estudios de histopatología que en este caso debieron haber dejado parte del pulmón, cerebro, corazón y órganos más para poder determinar claramente lo que inhalaron los muchachos (…) de ahí las constantes inconsistencias en cuanto a no poder determinar una investigación clara, [ha sido] dilatada que nos ha perjudicado, porque SAPAL determina que si la Fiscalía no los señala responsables ellos van a eximirse de su cumplimiento”.

A decir del abogado, estas acciones llevadas a cabo por la FGE han sido para ‘solapar’ a SAPAL que intenta hacer responsable a los trabajados de su propia muerte, e inclusive quiere aplicar peritajes donde señalan que los cinco trabajadores murieron “por su propia culpabilidad”.

Puedes leer: Extrabajadores se unen a exigencias tras accidente en la Planta de Tratamiento de Sapal

Prefieren pagar a abogados que a familiares

Hasta el momento, a al menos tres de las cinco familias, no se les ha hecho la reparación del daño en virtud de que no se les reconoce como víctimas, no obstante acusaron que SAPAL ha preferido contratar abogados para llevar el caso a quienes se les ha pagado más de 1 millón de pesos.

Los familiares de los fallecidos, informaron que a través de la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato (PDHEG) se solicitó a la Secretaría del Trabajo que se entregara un expediente en donde se encontraron más de 170 incumplimientos en materia de seguridad por parte de la SAPAL.

Durante la presentación de su propuesta, David Martínez Mendizábal señaló que la tragedia ocurrida ese 13 de noviembre del 2020 se derivó de una negligencia institucional con tintes criminales atribuible a SAPAL.

También lee: SAPAL inicia pagos a familiares de empleados fallecidos por intoxicación en accidente de planta

LC