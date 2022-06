Hasta un 60% de los comerciantes optaron por no abrir hoy en el Tianguis de los Lunes Celaya, a una semana del asesinato de uno de los líderes

Luz Zárate

Celaya.- Tras el asesinato del líder del Tianguis de los Lunes Celaya, Álvaro Luna, hoy sólo un 40% de los comerciantes regresaron a sus puestos. A una semana del ataque, los que sí retomaron sus labores dijeron que aún con temor, “no les queda de otra”.

“Hay que trabajar”, platicaron los comerciantes ante el miedo de ser víctimas de algún hecho de alto impacto como el que acabó con la vida de Álvaro. Así lo acordaron desde el sábado tras una reunión en la que determinaron la apertura, ya que vender en este y otros tianguis los sustenta.

Lee más del hecho: Celaya: matan al líder de comerciantes del Tianguis de los Lunes, Álvaro Luna

“Yo sólo vine a ver cómo están las cosas, pero no voy a abrir. Muchos, muchos de los compañeros no abrieron por precaución. Muchos nos enfermamos después de lo que pasó el lunes, nos asustamos mucho y ahora tenemos miedo. En mi caso no abrí por miedo, por temor, nervios y precaución, y estamos pensando en si volveremos a abrir. Hoy por lo pronto no voy a vender. Pero ve, ve todos los puestos solos. Definitivamente quieren acabar con el comercio, la inseguridad está matando la economía de Celaya”, reclamó una comerciante.

En todos los pasillos del Tianguis de los Lunes, uno de los más antiguos, populares y reconocidos de Celaya, decenas de lugares lucieron solos este día.

“Que vean las autoridades lo que está pasando: está solo. No vinieron muchos compañeros, pero tampoco hay clientes, uno que otro que se animó a venir. Si ya de por sí las ventas no andan bien, ahora con lo sucedido hay menos gente”, platicó un vendedor.

En las inmediaciones del Tianguis de los Lunes tampoco se notó presencia policiaca ni haciendo rondines pie tierra o en patrullas.

Adiós a los ‘buenos tiempos’ en el Tianguis de los Lunes en Celaya

El día fuerte de venta es el lunes, que es cuando se ocupan todas las planchas del tianguis. Y aunque desde hace algunos años también se instalan los viernes y sábados, el pasado fin de semana los comerciantes prefirieron no instalarse por precaución.

El Tianguis de los Lunes es uno de los más antiguos de Celaya y en sus “buenos tiempos” era de los más concurridos y populares de la región. A este centro viajaban para abastecerse de varios municipios de Guanajuato e incluso de otras zonas del país.

Lee también: Por violencia, comerciantes del ‘Tianguis de los Lunes’ en Celaya abandonan sus puestos

Lamentablemente, la inseguridad comenzó a golpear hace algunos años la economía de los 700 locatarios de la Asociación de Tianguis de los Lunes Benito Juárez. Con ello, disminuyó la asistencia de clientes.

Apenas el lunes de la semana pasada, asesinaron al líder de una de las dos asociaciones de comerciantes en el Tianguis de los Lunes, Álvaro Luna. Hasta el mediodía de este lunes, el tianguis permanecía abierto, pero alrededor de un 60% de los locales lucían solos.

Te puede interesar:

ac