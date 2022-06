El pasado lunes asesinaron al líder Álvaro Luna era líder de una de las dos uniones de comerciantes que trabajan en el tianguis de Celaya

Redacción

Celaya.- Tras el asesinato del líder del ‘Tianguis de los Lunes’, Álvaro Luna, los comerciantes que se colocan en las instalaciones de esta plaza comercial los días viernes y sábado prefirieron por esta ocasión no instalarse.

Aunque el día fuerte de venta es el lunes, que es cuando se ocupan todas las planchas del tianguis en Celaya, desde hace algunos años también se instalan los viernes y sábados y ahí ofrecen su mercancía. Este fin de semana, por precaución, prefirieron no instalarse.

Foto: Martín Rodríguez

“Yo vendo ropa los sábados. Aunque ya no se vende como antes, sí se vende. Pero este sábado, por lo que pasó con el señor Álvaro, preferimos no trabajar. De hecho, el tianguis se mantuvo cerrado. No se abrió por precaución”, dijo Rosalinda.

Aunque había el rumor que no abrirían el próximo lunes el tianguis de Celaya, en una junta que realizaron el sábado por la mañana, determinaron que sí abrirán.

“Salimos de junta y decidimos que sí vamos a abrir. Primero se había dicho que no e incluso se dijo que estaría cerrado hasta nuevo aviso, pero no podemos vivir con miedo, tenemos que trabajar”, dijo un comerciante.

Foto: Martín Rodríguez

Homicidio causa pánico entre comerciantes

Cabe recordar que el pasado lunes, alrededor del mediodía, fue asesinado el Secretario General del Tianguis de los Lunes, Álvaro Luna; era líder de una de las dos uniones de comerciantes que trabajan en el tianguis de Celaya.

El asesinato causó conmoción entre los vendedores, pues el ataque sucedió justo afuera de su puesto al momento de atenderlo, en un horario donde más personas visitan el tianguis.

“Uno tiene miedo, pero en esta ciudad ¿en dónde no pasan cosas malas?, ¿en dónde no atacan?, ya es parejo, no sólo es una zona o un tipo de comercio, ahora es a todos y es parejo. ¡Por supuesto que nos da miedo!, pero hay que trabajar, el lunes primero Dios estaremos abriendo, claro con incertidumbre y temor, pero tenemos que seguir”, dijo otro vendedor.

Foto: Martín Rodríguez

Los comerciantes piden que haya vigilancia de la policía municipal y estatal, así como de la Guardia Nacional y a la Fiscalía General del Estado que esclarezca el crimen Álvaro Luna.

El Tianguis de los Lunes es uno de los más antiguos de la ciudad y en sus “buenos tiempos” era de los más concurridos y populares de la región, a este centro viajaban para abastecerse de varios municipios del estado e incluso de otras zonas del país, pero la inseguridad comenzó a golpear la economía de los 700 locatarios que pertenecen a la Asociación de Tianguis de los Lunes Benito Juárez y con ello disminuyó la asistencia de clientes.

Y mientras… invaden la Plaza del Quinto Sol

Foto: Martín Rodríguez

La Plaza del Quinto Sol es una de las zonas comerciales con mayor desorden de los comerciantes, quienes se han adueñado de la vía pública hasta extenderse hacia el arroyo vehicular. Sin embargo, en este centro comercial se aplicará la ley y se pondrá orden, aseguró el Secretario de Seguridad Ciudadana, Jesús Rivera Peralta.

Rivera Peralta, tajante dijo que “la ley no se negocia” y se aplicará para todos y se comprometió a que se ordenará esta plaza.

En la Plaza del Quinto Sol los comerciantes se apropiaron de la vía pública y levantaron locales en plena banqueta sin que el municipio lo haya impedido. El problema tiene varios años y ha sido tolerado por las últimas administraciones de gobierno.

Foto: Martín Rodríguez

Al Director de Fiscalización, Salvador Martínez Abud, se le cuestionó qué acciones se realizarán en la Plaza del Quinto Sol durante esta administración. Pero dijo que ahí le corresponde actuar a Desarrollo Urbano.

Al respecto, el titular del área, Oswaldo Alfredo Rodríguez ¿, dijo que por ahora no se tiene ningún proyecto respecto al ordenamiento de este centro de venta.

Buscarán apoyo con la SSC

A decir del Director de Fiscalización, para actuar en esta plaza se necesita el apoyo de los cuerpos de seguridad pública de la Federación y el estado, y que sea la Secretaría de Seguridad Ciudadana quien coordine los trabajos.

Foto: Martín Rodríguez

Es por ello que se le cuestionó sobre el tema al Secretario de Seguridad Ciudadana, Jesús Rivera, quien señaló que efectivamente les corresponde a varias áreas de la dependencia que representa y que se actuará en el sitio, pues la ley se debe respetar.

Rivera Peralta señaló que efectivamente se actúa con el apoyo de la Guardia Nacional y elementos del Ejército.

A decir de comerciantes de otras zonas, las autoridades deberían de ordenar a todos los vendedores de la calle Antonio Plaza y de la Plaza del Quinto Sol, en donde se adueñaron de la vía pública y además hay algunos comercios donde se venden productos de dudosa procedencia.