Respecto al plagio de tesis, la UNAM determinó que la ministra plagió parte sustancial del texto, pero pasó el asunto a la SEP

Ciudad de México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador reprochó que la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) se lavara las manos y le ‘echara la bolita’ a su Gobierno sobre el caso del plagio de tesis de la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Yasmín Esquivel Mossa.

Desde Palacio Nacional, este jueves, el presidente dijo que la Universidad debió realizar una recomendación en el caso. Ello para declarar válido o no el título de licenciatura. Sin embargo, ahora será la Secretaría de Educación Pública (SEP) la que determine la situación.

“Lo mejor es que la UNAM diga sí o no, si es válido o no su título. Ahora lo que quiere es que seamos nosotros lo que decidamos, pero no hay ningún problema lo vamos a analizar (…) La pregunta es ¿no pudo la UNAM resolver y ahora le pasa a la SEP la decisión? Nosotros vamos a atenderlo y pronto vamos a resolver”, puntualizó.

El presidente insistió en que no se debe permitir la corrupción y el plagio es precisamente corrupción.

“No se debe de permitir el plagio ni mucho menos la corrupción, o plagio es corrupción, o es deshonestidad que es un concepto todavía más amplio. La corrupción es robar, la deshonestidad es robar y ser incongruentes”.

Acusa a rector

Además, el mandatario se lanzó contra el rector de la UNAM, Enrique Graue, a quien comparó con “Poncio Pilatos”.

“Lo que están diciendo es que ‘hubo plagio y no nos toca a nosotros sancionar sino a la SEP’. Como Poncio Pilatos el rector se lavó las manos, pero claro que está metido, ¿no?, hablando en plata porque ya basta de simulación e hipocresías, pero pronto, no sé si mañana o el lunes cómo está la situación, pero no vamos a evadir.”, dijo

UNAM determina plagio

La UNAM determinó ayer miércoles que la actual ministra Yasmín Esquivel Mossa “copió parte sustancial” de una tesis de 1986 para su titulación como licenciada en Derecho.

Mediante comunicado, la máxima casa de estudios señaló que el director de la FES Aragón comunicó a la Rectoría de la Institución el resultado del análisis realizado por el Comité de integridad académica y científica.

El análisis comparó contenidos, cronología y estilos de escritura. Por ello, el Comité concluyó que la entonces alumna de la FES Aragón, Yasmín Esquivel Mossa, “copió parte sustancial del contenido de la tesis presentada un año atrás por el alumno de la Facultad de Derecho, Édgar Ulises Báez”.

Pero el texto señaló que la normativa universitaria “carece de los mecanismos para invalidar un título expedido por la Universidad Nacional, aún y cuando el plagio de una tesis esté documentado”.

Por ello, “el contenido de la resolución del Comité de la FES Aragón será enviado a la Secretaría de Educación Pública (SEP) para los fines a que haya lugar”.

