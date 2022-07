Rolando Alcantar afirmó que el problema de la libertad condicional es la percepción de que un delito grave amerita un castigo fuerte

Lourdes Vázquez

Guanajuato.- Pese a que el Sistema de Justicia Penal actual es un sistema evolucionado, algunos mecanismos de este no están actualizados, señaló el diputado del PAN e integrante de la Comisión de Seguridad Pública del Congreso de Guanajuato, Rolando Alcántar Rojas.

“Yo soy de los que creen que no necesariamente es correcto el tema o la perspectiva de este Sistema de Justicia Penal. Yo creo que es un sistema muy evolucionado, en muy buenas condiciones, en donde el resto de los mecanismos no están actualizados a nuestra realidad”, apuntó.

Así opinó luego de que Periódico Correo informó que, al 13 de junio del 2022, en la entidad hay 259 personas que cometieron delitos graves como homicidio, violaciones, robos o actos de terrorismo, y que cumplen sus sentencias bajo la modalidad de libertad condicionada. Esto de acuerdo con el informe elaborado por la Coordinación de Seguimiento y Supervisión de Libertad Condicionada adscrita a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE).

Lee también: Homicidas, violadores… Guanajuato tiene 259 criminales en libertad condicional

Al respecto, Rolando Alcántar refirió que, aunque se trata de un tema complejo, al ser delitos de alto impacto hace falta que se promuevan medidas ejemplares.

“Creo que donde más le pega es el en tema de la prevención social terciaria, es decir, que la sociedad veamos que un delito de este tipo amerita un castigo fuerte que te inhiba la comisión de un delito. Creo que ahí son los elementos en donde estaría pegando muchísimo más”, dijo.

El diputado panista Rolando Alcantar. Foto: Especial

Sistema busca retribución, pero víctimas quieren cárcel

El legislador mencionó que más allá de un castigo corporal, este Sistema de Justicia Penal busca el elemento retributivo. Es decir, resarcir los daños a las víctimas, y aunque hay delitos que ameritan prisión preventiva mientas se emite una sentencia, cuando esta se da y si la pena no es mayor a cinco años, la persona puede obtener el beneficio de estar compurgando su pena en libertad.

No obstante, ante el cuestionamiento de si ello garantiza a las víctimas el acceso real a la justicia, Rolando Alcántar manifestó que, aunque se tendría que revisar cada caso, “estoy seguro que algunas víctimas referirán por encima de todo, que la persona sea castigada con prisión, aún si no les retribuyen, si no les pagan el daño”.

Ante estas circunstancias, el diputado señaló que desde el Congreso de Guanajuato existen limitantes en el tema. Esto en virtud de que el Código Nacional Procesal Penal y el establecimiento de sanciones son competencias federales. Por lo que, desde lo local, una alternativa sería el aumento en las penas, para evitar que los delincuentes alcancen ciertos beneficios. Sin embargo, manifestó que se ha discutido que el incremento en las penas no disminuye la incidencia delictiva.

“Ahí viene nuevamente la discusión, porque pensamos que solucionamos la reconstrucción del tejido social simplemente poniendo más penas, y no necesariamente es el caso”.

Foto: Especial

PAN buscan actualizar Código Penal

El informe publicado por Correo, señala que entre el 2018 y mayo del 2022, 276 internos obtuvieron el beneficio de la preliberación. De estos, 17 concluyeron su sentencia mientras gozaban de libertad condicionada, y el resto, los 259 señalados, seguían compurgando en esa misma modalidad.

Te puede interesar: Mayo deja récord histórico de violaciones en Guanajuato: más de 3 casos por día

Rolando Alcántar recordó que el Grupo Parlamentario del PAN lleva a cabo un estudio exhaustivo del Código Penal a fin de actualizarlo.

“No es un tema tan sencillo, es un tema exageradamente polémico porque ahorita estamos tocando un punto que es de interés de la sociedad. Precisamente por eso, porque hay distintas posiciones en ese sentido, pero hay muchas circunstancias que atender y esperamos que en este año legislativo que estaría por comenzar, ya tengamos la información para trabajar esa parte”, dijo.

‘Queremos ayudarlos’, asegura Ale Gutiérrez en León

Frente a la liberación de 56 convictos en la ciudad de León, la alcaldesa Alejandra Gutiérrez se dijo respetuosa de los trabajos del Poder Judicial. Aseguró que en su administración se trabaja a favor de la reinserción social en León. Esto como parte de los trabajos de prevención del delito.

Periódico Correo publicó este lunes que 259 personas en todo el estado de Guanajuato han logrado obtener la libertad condicional gracias a que cumplían con los requisitos otorgados por el Sistema Penal estatal.

Por si no lo viste: Homicidas, violadores… Guanajuato tiene 259 criminales en libertad condicional

Foto: Carolina Esqueda

“Con la dirección de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia estamos trabajando de forma integral con todas las áreas. Ayudarlos con proyectos de vida. Probablemente no lleguemos a muchos. Tenemos que apostarle a este tipo de programas. Entendemos el cumplimiento de la ley y se pondrán los operativos y mano dura. Pero también tenemos que trabajar con las personas para que puedan salir adelante, porque si ellos se dejan, hay manera de que puedan dar el brinco” dijo al respecto.

La alcaldesa también dijo que a la Secretaría de Seguridad Pública le corresponderá monitorear que quienes gozan de libertad condicional en León no sigan cometiendo delitos. En caso de que los sorprendan, los detendrán de nueva cuenta.

No cuentan con datos

Te puede interesar: Vivo o muerto, Carlos busca a su primo de Celaya entre migrantes de Texas

Sin embargo, dado que no existe un registro público de personas con libertad condicional en León, por ser considerado violatorio a derechos humanos, ningún municipio cuenta con bases de datos para monitorear a quienes les fue concedida la excarcelación para terminar de cumplir con su sentencia en libertad.

De acuerdo con la información obtenida por Correo, de los 259 liberados en todo el estado, 116 fueron sentenciados por homicidio, 66 por violación, 8 por corrupción de menores, 8 por privación ilegal de la libertad, 3 por feminicidio, 1 por desaparición forzada y 25 por robo; entre otros delitos.

Quizás te interese:

JRP