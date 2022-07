Los familiares de las víctimas de tragedia migrante Texas cumplen cinco días a la espera de noticias sobre sus seres queridos

Staff Correo / Karla Silva

Guanajuato.-La tragedia migrante en Texas que incluyó el deceso de al menos 7 guanajuatenses mantiene en vilo a los familiares que buscan repatriarlos. Entre ellos, surge el caso de Carlos Cabrera, quien desde el 30 de junio busca confirmar si su primo José Antonio Pérez figura entre las víctimas.

En una entrevista para El Universal, el hombre comentó que lleva casi 5 días a la espera de información que confirme su hallazgo. Ello, luego que su credencial de José Antonio, originario de Celaya, apareció en el tráiler.

Y es que Carlos desconoce si se trata de uno de los fallecidos o sobrevivientes de las víctimas de tragedia migrante Texas. Lo único de lo que tiene noticia es que José Antonio iba a cruzar por Laredo, en busca de un mejor futuro en Texas, Dallas o San Antonio.

Según recupera el medio, Carlos es el único pariente de José Antonio que radica en Estados Unidos y el único enlace para su familia sobre el hecho. Y aunque en Celaya ya dan a José Antonio por muerto, ellos aún esperan más información que lo confirme o desmienta.

Sin embargo, aunque la esposa e hija de José ya acudieron a la Secretaría de Relaciones Exteriores en Celaya, les dijeron que no hay avances.

“No sé si está entre los vivos, entre los fallecidos o no identificados. Hasta ahora no nos han dado información de nada. Hay una lista de gente fallecida, pero no quieren dar nombres por error, quieren estar seguros. No sabemos nada, más que eso. El consulado no nos apoya para nada”, dijo Carlos al medio, desde el memorial por la tragedia.

Desde casa, piden por víctimas de tragedia migrante Texas

Por su parte, desde Silao, el alcalde Carlos García Villaseñor lamentó que pese a las estrictas medidas de seguridad en la frontera haya ocurrido la tragedia. Esto, durante un encuentro con migrantes en Silao.

En su discurso, García Villlaseñor dudó de la efectiva operatividad en los puntos de revisión fronterizos, o al menos en el de Texas. Ello, especialmente cerca de la frontera con Tamaulipas.

“Son situaciones que no pueden volver a suceder. Es increíble que pase un tráiler por la frontera, —porque para pasar por la frontera tiene que pasar por rayos X—. Entonces, algo (irregular) está pasando en la frontera para que pueda pasar ese tráiler porque los rayosX te detectan exactamente qué es lo que lleva adentro”.

Mencionó la importancia de evitar que los migrantes enfrenten situaciones de este tipo al buscar mejores condiciones económicas para sus familias.

El sueño americano puede hallarse en México: líder migrante

Al mismo tiempo, el presidente de la Federación de Migrantes de Silao, Joe Barba Caudillo, compartió que a casi una semana, la comunidad migrante se siente afligida.

“Más cuando somos de Guanajuato. Sabemos que (algunos de los fallecidos) son guanajuatenses. Puede ser un familiar, un amigo… es muy triste. No hay palabras que puedan describir lo triste que se siente eso. Más aun, al saber que paisanos han atravesado las fronteras a través del desierto y del Río Bravo”, acotó.

De igual manera, envió un mensaje a las personas que tienen deseos de llegar a los Estados Unidos:

“El sueño americano también se puede (lograr) aquí en México. Simplemente es buscando la forma… oportunidades las tenemos todos. Es dedicación, es trabajarlo. A tocar puertas”.

Para este año se espera concretar la visita de 25 padres de familia desde Silao a Estados Unidos y así se reúnan con sus hijos que de manera ilegal radican allá. Aunque el proyecto se puso en pausa hace poco más de dos años con la llegada de la pandemia del coronavirus, ahora finalmente se retomará este 27 de julio.

