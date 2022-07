Mientras las autoridades determinan las posibles identidades de los muertos en el trailer de Texas, las familias viven en vilo

Daniel Moreno

Cortázar.- Familiares de Álvaro Ojeda Salazar quien, se cree, podría ser una de las victimas del tráiler de Texas aún mantiene la esperanza. Anhelan poder encontrarlo con vida ya que nadie les ha confirmado que sí sea uno de los fallecidos.

María Guadalupe Ojeda Salazar, su hermana; Laura Salazar, mamá de Álvaro; y Osiel Hernández, vicepresidente del Club Migrante Orgullo Guanajuatense, informaron que Álvaro de 23 años quién trabajaba en Celaya en una tienda de pinturas partió el pasado 7 de junio rumbo a Estados Unidos.

Días después se contactó con sus familiares y les contó que, junto con otras personas habían pasado a Texas, supuestamente polleros los habían resguardado en una casa donde los sorprendió “la migra” que los deportó. Sin embargo, justo el día 23 de junio les llamó y les dijo que iban a volver a intentar pasar, esta vez a bordo de un tráiler por Laredo. Por ello, les pidió no le llamarán por un rato hasta que él los contactara, de ahí surgió la sospecha que Álvaro pudiera ser uno de los fallecidos en ese camión.

“Nos volvió a decir que ya estaba allá (en Nuevo Laredo) me dijo que nada más les faltaba brincar la garita donde los iban a pasar en un tráiler. Yo tuve la última comunicación el 23, nos dijo que ya iba a pasar. Pero no me confirmó, me dijo que ya no le marcáramos. El día 24 le mandé un mensaje, pero ya no lo vio. Al día lunes que salieron las noticias nosotros nos preocupamos y la verdad no sabemos si se haiga subido al tráiler”, explico la hermana.

No pierden la esperanza

Esperan que Álvaro no esté entre los muertos en trailer de Texas

Sin embargo, hay otras posibilidades: que Álvaro pueda estar detenido en alguna cárcel, herido o enfermo en un hospital. Incluso que pueda estar escondido en alguna casa donde esté incomunicado, todas las posibilidades las han considerado. Según María Guadalupe hasta ahorita las autoridades estatales no les han confirmado que sea una de las víctimas.

En ese sentido, la hermana de Álvaro explicó que los han contactado y les han ofrecido apoyo, pero les han mencionado no tener datos más concretos. Como lo marca la ley en Estados Unidos uno de ellos tendrá que ir a identificarlo si es que alguna de las víctimas coincide en rasgos con su hermano.

María Guadalupe y la señora Laura mostraron fotos de Álvaro y señalaron también algunas características físicas que tiene para identificarlo. Se trata de un tatuaje con un velocímetro y una llave perica y otro de un jaguar emergiendo de la selva. Además tiene una cicatriz en el cuello y una en el estómago por una cirugía.

Se marchó entre prisas y particularidades

Sin embargo, las condiciones en las que se fue Álvaro a Estados Unidos son particulares. Según su familiares era su primera vez como migrante, les dijo de su decisión de un momento a otro, supuestamente no llevaba dinero como para pagar un pollero. Tampoco les dijo a dónde iba a llegar ni en qué iba a trabajar y tampoco marchó en compañía de algún amigo.

“El simplemente nos dijo que ya se iba, ya nomás nos avisó que ya me voy y nosotros les decíamos que no, (pero) se le metió en su mente y se fue (…) nosotros creíamos que era una broma” dijo Guadalupe.

Esperan que Álvaro no esté entre los muertos en trailer de Texas

Hay más familias en vilo

Otras dos familias de Cortázar buscan a sus migrantes de nombres Omar Rico y Efraín Ferrel. Aparentemente una cuarta familia busca a otra persona. Todos los familiares sospechando que pueden ser de las víctimas de este tráiler, pero nadie les confirma nada, no sé sabe que entre Omar, Efraín y Álvaro hubiera relación alguna, simplemente no se conocían.

Osiel Hernández no descartó que estos jóvenes de manera separada hayan sido enganchados con una falsa promesa de trabajo. Pero no hay nada más, a esta hora no les queda más que esperar el apoyo de las autoridades de los tres niveles de gobierno y cualquier información nueva desde San Antonio Texas. En el caso de que Alvaro Ojeda haya muerto necesitarán el acompañamiento y la gestión de documento correspondientes para poder ir a identificarlo.

En Celaya también viven el infierno de la espera

Familiares de José Guadalupe Narciso López Muñiz perdieron contacto con su familiar desde el viernes de la semana pasada. El hombre de 34 años se encontraba en Nuevo Laredo y avisó a su esposa que iba a subir a un tráiler, después de esto ya no supieron nada de él.

Este viernes, su esposa Dulce Guadalupe Nolasco solicitó apoyo en la presidencia municipal para tratar de localizarlo. Él emprendió el sueño americano desde su natal comunidad de San Juan de la Vega.

José Guadalupe Narciso se fue con la ilusión de tener una mejor vida y sacar adelante a su familia, conformada por su esposa y sus dos hijos de 7 y 3 años. Esta era la segunda vez que emigraba a Estados Unidos.

Tras la última comunicación que sostuvieron Dulce y su esposo el pasado viernes 24 de junio, el domingo 26 le llegó un mensaje. En este le decía que la amaba, que estaba bien y que él se comunicaba, pero no ha vuelto a saber de él.

