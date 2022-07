Tras la noticia de la tragedia en Texas, la familia busca a José Guadalupe, quien salió de su natal San Juan de la Vega buscando el sueño americano

Celaya.- Familiares de José Guadalupe Narciso López Muñiz perdieron contacto con su familiar desde el viernes de la semana pasada. El hombre de 34 años se encontraba en Nuevo Laredo y avisó a su esposa que iba a subir a un tráiler, después de esto ya no supieron nada de él.

Este viernes, su esposa Dulce Guadalupe Nolasco solicitó apoyo en la presidencia municipal para tratar de localizarlo. Él emprendió el sueño americano desde su natal comunidad de San Juan de la Vega.

Dulce platicó que José Guadalupe Narciso se fue de Celaya el pasado 9 de junio. Salió de la Central Camionera rumbo a Laredo, con una sola meta: lograr entrar a Estados Unidos, tal como lo hizo hace unos años.

“Él ya había estado en Estados Unidos, duró 10 años allá y se regresó. Cuando regresó fue que lo conocí y aquí en México ya iba a cumplir 8 años. Se fue el 9 de junio y hasta antes del viernes nos comunicábamos varias veces en el día, el viernes fue el último día que hablé con él. Lo último que supe es que se iba a subir a un tráiler y no supe si se subió o si es de los que iban en el tráiler. Por eso vengo (a la presidencia municipal), para que me ayuden a localizarlo porque perdí comunicación con él”, platicó su esposa.

Regresó por la ilusión de una vida mejor

José Guadalupe Narciso se fue con la ilusión de tener una mejor vida y sacar adelante a su familia, conformada por su esposa y sus dos hijos de 7 y 3 años.

Esta era la segunda vez que emigraba a Estados Unidos. Aunque de Celaya se fue solo, su plan era regresar a trabajar con el mismo patrón que tuvo en aquel país hace más de una década.

En su comunidad de origen se dedicada al campo, sin embargo, lo que ganaba no era suficiente para sus gastos familiares.

“Se fue para buscar una mejor vida, se fue a Laredo y de ahí lo iban a pasar, me dijo que se iba a subir al tráiler y yo le dije que no, pero ya no supe qué pasó con él”, platicó.

Tras la última comunicación que sostuvieron Dulce y su esposo el pasado viernes 24 de junio, el domingo 26 le llegó un mensaje. En este le decía que la amaba, que estaba bien y que él se comunicaba, pero no ha vuelto a saber de él.

Teme que forme parte de la tragedia

El lunes pasado se difundió la noticia acerca de que 67 migrantes habían sido abandonados en un tráiler en San Antonio, Texas y que 53 de ellos murieron. A raíz de eso, la familia de José Guadalupe se preocupó y lo comenzaron a buscar, pero hasta este viernes no se tenían noticias de él.

La esposa de José Guadalupe Narciso ya tuvo contacto con la Secretaría del Migrante, en la presidencia municipal la atendió el Secretario del Ayuntamiento, Jorge Gámez Campos. También la canalizaron a la Oficina de Enlace de Relaciones Exteriores, donde le están brindando atención hasta confirmar si su esposo es parte de los migrantes que iban en el tráiler abandonado en San Antonio, Texas. Ahí fallecieron 7 guanajuatense, tres de ellos originarios de Celaya.

Mientras que le dan información oficial sobre el paradero de su esposo, Dulce reza porque este no haya subido al tráiler. Que no sea parte del grupo de mexicanos que perecieron hacinados, deshidratados y asfixiados.

“Tengo la esperanza de que no esté ahí, estoy preocupada, angustiada de si está ahí o no, y si no, dónde está”, dijo.

Ella recuerda a su esposo como un hombre trabajador, alegre y con muchas ganas de sacar adelante a su familia.

Dentro de su desesperación, la esposa de José publicó en redes sociales que buscaba a su esposo. Desgraciadamente esto ocasionó que sufriera varios intentos de extorsión, de personas que le piden dinero a cambio de información o que le dicen que lo tienen.

