Manuel Arriaga

Pénjamo.- La localización de Noé Mendoza, un penjamense que estuvo desaparecido 4 años y que fue localizado con vida en Michoacán, abre la esperanza a más de 50 familias que esperan saber de sus seres queridos. Viven esperando alguna llamada que les indique donde pueden buscar a sus familiares, víctimas de desapariciones que comenzaron a presentarse en la localidad, desde hace cuatro años.

La confirmación de su localización se hizo pública en redes sociales, a través de la página Desaparecidos Pénjamo.

Sin embargo, no en todas las familias se vive la felicidad de encontrar con vida a sus desaparecidos. En Pénjamo y de acuerdo a las carpetas de investigación que se han iniciado ante la Fiscalía General del Estado, existen al menos otros 53 desaparecidos, algunos de ellos fueron privados de la libertad.

Rosalba N, madre de una de las víctimas, se dijo segura de que algún día tendrá información sobre su desaparición, “nosotros teníamos miedo de denunciar, miedo de buscar, yo quiero saber qué fue lo que pasó con mi hijo, es una angustia que me consume a diario, no saber de él, no saber si está vivo o muerto. Dios quiera que esté bien y espero algún día poder encontrarlo, espero que con vida” señaló la entrevistada. Aceptó que el hallazgo de Noé mantiene viva la esperanza de poder encontrar con vida a otros desaparecidos.

