Celaya.- Sin tener claro a qué van y la participación que tendrán en un congreso internacional que se efectuará en Salamanca, España, así como el beneficio que éste traerá a los celayenses, cuatro regidores del Ayuntamiento de Celaya –dos de Morena, uno del PAN y uno del PRI- gastarán 300 mil pesos del erario público. Según dijeron, el viaje les servirá para capacitarse y traer al municipio un reconocimiento internacional.

Los recursos que gastarán los Regidores del Ayuntamiento de Celaya, originalmente estaban destinados para apoyos de personas que solicitan ayuda para actividades deportivas, culturales y de ayuda extraordinaria. Sin embargo, los ediles pidieron que de esa partida les transfirieran recursos a otra denominada “viáticos al extranjero, pasajes aéreos internacionales y viáticos nacionales”.

Traspasan recursos para ediles

En la Comisión de Hacienda se aprobó el traspaso de recursos de 75 mil pesos para cada uno de los ediles. Esto para poder destinarlos a este viaje y que puedan asistir al ‘V Congreso Internacional de Políticas Públicas en Defensa de la Inclusión, la Diversidad y el Género’. Se realizará el 13, 14 y 15 de julio, informó la síndica Salud García.

Los regidores que viajarán a Salamanca, España, son los dos de Morena: Catalina Puga y José Agustín Gaspar Aguado; la priísta Claudia Salazar y la panista Raquel Trejo. En rueda de prensa intentaron explicar a qué van y el beneficio que traerá a los celayenses . Sin embargo, sólo atinaron a decir que se van a capacitar para crear políticas públicas en materia de migración, pero sin tener datos y estadísticas de Celaya y una propuesta concreta para aplicar en el municipio.

“Tal vez al regreso (del viaje) pueda haber una mayor claridad, podamos traer los resultados de a qué fuimos y a qué políticas públicas se implementarán en el municipio. Desde luego que sabemos a lo que vamos”, dijo enfadado el regidor de Morena, Agustín Gaspar Aguado.

Y aunque en el congreso los ediles tendrán tres exposiciones, aún no saben de qué tema será, pues aún tienen tiempo para determinarlo.

“Estarán por definirse, yo creo que es muy apresurado el tema de este tipo de cuestionamientos. El Congreso es 13, 14 y 15 de julio. Son diferentes temas: diversidad, inclusión, género, migración. Entonces vamos a ver cuáles son los temas en que nosotros como municipio podemos destacar las políticas públicas”, señaló Agustín Gaspar.

Se disgustan ante preguntas

Al preguntarles porqué pidieron los recursos a la Comisión de Hacienda si no tienen definidos los temas que expondrán y en qué servirá su viaje a los celayenses, la regidora de Morena, Catalina Puga, justificó que solicitaron el recurso para poder reservar el vuelo. Por otro lado, su compañero de bancada agregó disgustado que “falta más de un mes” y aún tienen tiempo para definir y preparar sus ponencias.

Aunque la regidora de Morena Catalina Puga, redundó en que el Congreso trata de la migración, no proporcionó datos sobre Celaya y cómo beneficiará.

“Ustedes saben en el municipio tenemos un rezago en donde los problemas que tenemos de la migración no ha sido atendida adecuadamente, el problema es muy fuerte. Tenemos que hacer el trabajo porque en el municipio no sabemos cuánto son ni de dónde son. Celaya es una ciudad de paso. Vamos a capacitarnos”, dijo.

Se les cuestionó por qué si hay capacitaciones nacionales, y de menor costo, por qué no optaron por una económica y que ellos paguen sus estudios con su propio dinero y Catalina Puga dijo que cuando tengan la invitación lo evaluarían.

Medios cuestionan sus motivos

En varias ocasiones se les cuestionó en que va a beneficiar a Celaya el viaje que pagarán con recursos públicos y al final Puga Resillas atinó a decir que se irán “a capacitar y traer un reconocimiento internacional”.

“Uno es la capacitación de un equipo que enfocaría su conocimiento a regular de manera internacional el tema. Traeríamos un reconocimiento al municipio tanto de su participación, como la exposición de la situación de nuestro municipio a nivel internacional”.

Otra de las preguntas de los medios de comunicación fue por qué si es una preparación personal, porqué les costará a los celayenses y van a quitar dinero a las partidas que sirven de apoyo a los celayenses, para las actividades artísticas, culturales, deportivas o ayuda extraordinaria y Puga Resillas reviró que el dinero es de “su partida que se utiliza para el apoyo”.

Cabe recordar que los morenistas Catalina Puga y Agustín Gaspar Aguado son los dos ediles que propusieron el incremento de un 28% al salario de los miembros del Ayuntamiento, a quienes se les recordó en la rueda de prensa su iniciativa de aumento salarial y porqué ahora promover la iniciativa de viajar al extranjero si ellos representan la política de austeridad. Puga Resillas aseguró que “se ha cuidado mucho la austeridad en el municipio”.

Les critican falta austeridad

Se le reviró que si se aplicó la austeridad al incrementarse el sueldo y respondió con una ligera risa: “¡Vaya, pues gracias por volver a traerlo (el tema)!”.

La regidora priísta, Claudia Salazar, durante su intervención dijo que el dinero que gastarán del erario público en el viaje mencionado, lo recuperarán al final de año con su propio dinero, esto ante la mirada sorpresiva de los morenistas Catalina Puga y Agustín Gaspar Aguado.

“Efectivamente lo sacamos de los recursos que tenemos como partida, mismo que estamos analizando. Sacamos ese recursos para hacer precisamente los pagos y para hacer lo que se tiene que hacer de pago de avión y demás. Posteriormente los estaremos recuperando para poder volver a tener la suficiencia que estamos sacando, a través de nuestro sueldo propio lo estaremos recuperando. Los cuatro”, afirmó.

La panista Raquel Trejo fue más directa, ella aceptó que va a capacitarse.

“Estoy presidiendo la Comisión de Igualdad y es muy importante tener capacitación, yo voy por la capacitación, porque este es un paso de personas migrantes y tenemos que darle voz, claridad y certeza en su camino hacia otro país. La capacitación para nosotros como Ayuntamiento es vital, y tener iniciativas para ese mejor trato (con los migrantes)”, dijo al aceptar que no ha buscado capacitaciones nacionales, pero “afortunadamente llegó esta invitación”, dijo.

Traerán inversiones, aseguran

La priísta Claudia Salazar, señaló que a ella recién la invitaron y va en lugar de la regidora Isabel Herrejón. Aunque va a capacitarse al congreso, aprovechará para unos encargos que le hizo el presidente municipal, Javier Mendoza.

“El presidente me dijo que era una oportunidad que pudiera ocupar ese lugar y que a su vez me encargaba mucho que viera los temas de inversión, turismo y hermanamiento. Más que nada quiero aprovechar para hacer una vinculación con unos inversionistas españoles para el clúster aeronáutico que es lo que me piden. Está por conformarse el Comité de Hermanamiento, estaré en comunicación con ellos. También voy a buscar unos temas de turismo”.

Catalina Puga señaló que también va a este viaje el Coordinador de Derechos Humanos, Hugo Ricardez Godoy, pero respecto a sus gastos señaló que “él está viendo cómo solventar el viaje”.

Cabe destacar que los regidores que votaron en contra de la asignación de recursos, en la Comisión de Hacienda, fue la también regidora de Morena María Eloísa Cholico; del PAN Aldo Sahib Velásquez; y del Partido Verde Blanca Elena González.

Regidores del Ayuntamiento de Celaya