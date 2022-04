Ante las protestas de morenistas en Celaya, principalmente contra la diputada Saraí Núñez, Javier Mendoza dijo que no tienen fundamento

Luz Zárate

Celaya.- El presidente municipal de Celaya, Javier Mendoza Márquez, defendió a la diputada federal por el Distrito 12, la panista Saraí Núñez Cerón, así como al resto de los legisladores que votaron en contra de la Reforma Eléctrica impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, y que han sido objeto de protestas de parte de simpatizantes morenistas.

Mendoza Márquez aseguró que no es un delito estar en contra de una iniciativa de ley. El alcalde consideró que los diputados que rechazaron la Reforma Eléctrica y que han sido arengados por los simpatizantes de Morena, son víctimas.

“¡Claro que Saraí es víctima!. Es lamentable. En la propia legislación no aparece que el que no esté a favor de una iniciativa de ley sea un traidor a la patria, es un absurdo. Sarahí está defendiendo la libertad de México, la democracia, el patrimonio de los mexicanos. Ella está trabajando. Yo reconozco la labor de Saraí, la lucha que dio, de Ricardo Villareal y los grupos parlamentarios de los diferentes partidos políticos que no estuvieron de acuerdo con esta Reforma Eléctrica”, señaló Mendoza Márquez.

Lo anterior lo declaró tras la protesta y críticas que realizaron simpatizantes de Morena en la casa de gestión de la diputada federal Saraí Núñez Cerón, a quien acusaron de “traidora a la patria”, entre otros reclamos y calumnias, y a quien retaron a que saliera a atenderlos.

Incluso, afuera de la oficina de enlace de la legisladora, pegaron carteles con diversas acusaciones en su contra. Posteriormente los morenistas hicieron lo mismo afuera de la Presidencia Municipal.

Mendoza Márquez informó que la diputada federal consultó a varios líderes para solicitarles su opinión respecto al tema.

“Sarahí nos estuvo buscando a varios líderes y me incluyo, un servidor, que lo platicamos, y creo que es la voz del pueblo y ahí está el resultado, que ganaron los diputados que no aceptaron la reforma”, señaló.

Mendoza dijo que ese tipo de protestas son meramente partidistas y no abonan en la construcción de un mejor país.

“Lleva mucho de tinte partidista lamentablemente. Hoy no es momento de partidizar cualquier acción de gobierno, hoy tenemos que ser bien generosos, trabajar independientemente de todos, con un solo objetivo de sacar a México adelante, porque es lo que nos va a tocar vivir a nosotros y a las futuras generaciones. Tenemos que defender lo que nos toque a cada uno en su trinchera defender”, manifestó.

“Es una traidora a la Patria”: morenistas a Saraí Núñez

Un grupo de militantes y simpatizantes de Morena, se manifestaron afuera de la casa de gestión de la diputada federal por el Distrito 12, Saraí Nuñez Cerón . A ella le gritaron que es “una traidora a la Patria”.

Los protestantes emitieron varios discursos en los que protestaron que la diputada panista votó en contra de la Reforma Eléctrica. Los morenistas también pegaron carteles afuera de la casa de gestión, ubicada en la calle Aguilar y Maya en la colonia Alameda.

“Somos integrantes del pueblo que están inconformes por lo que hizo: votar en contra de la Reforma Eléctrica. Ella votó en contra del pueblo, votó en contra de los que más necesitan que baje la luz. Entregó Iberdrola, entregó todo el poder para que sigan robando a nuestra patria. Ella no me representa, aunque esté en mi distrito no me representa. Es una traidora a la patria, traidora a Celaya, traidora a todos los mexicanos que necesitamos que la luz baje. Porque entregó a los españoles la reforma eléctrica. Esta casa también la paga con nuestros impuestos, ella es una traidora a la patria y la repudiamos rotundamente”, gritó una mujer.

Al respecto, Saraí Núñez dijo que aunque estos intentaron intimidarla y agredirla, ella les envía un abrazo. Dijo estar segura que votar en contra de la Reforma Eléctrica, impulsada por el presidente López Obrador, fue por el bien del país.

“Estoy muy bien, más fuerte que nunca y segura de que hice lo correcto votando por la libertad económica, por las energías verdes y contra su propuesta contaminante y autoritaria. A las personas que fueron les envío un abrazo; como decía Maquío: vamos a cambiar a México pero sin odio y sin violencia”, respondió la Diputada Federal a través de sus redes sociales.

NO ME VAN A INTIMIDAR con sus actos, hoy un grupo muy pequeño de simpatizantes de #MORENA fue a AMENAZARME y AGREDIRME a nuestra Casa de Enlace.

Estoy muy bien, más fuerte que nunca y segura de que hice LO CORRECTO votando CONTRA su propuesta contaminante y autoritaria. pic.twitter.com/Y5XEQUuOO6 — Saraí Nuñez-Ceron🇺🇦 (@sarainunezceron) April 20, 2022

