Simpatizantes morenistas se manifiestan en Celaya contra la diputada panista Saraí Núñez por su voto en contra de la Reforma Eléctrica

Luz Zárate

Celaya.- Un grupo de militantes y simpatizantes de Morena, se manifestaron afuera de la casa de gestión de la diputada federal por el Distrito 12, Saraí Nuñez Cerón , a quien le gritaron que es “una traidora a la Patria”.

Los protestantes emitieron varios discursos en los que protestaron que la diputada panista votó en contra de la Reforma Eléctrica. Los morenistas también pegaron carteles afuera de la casa de gestión de la legisladora, la cual se ubica en la calle Aguilar y Maya en la colonia Alameda.

Lee también: Jesús Rivera hizo examen de control y confianza por “cortesía”, defiende alcalde

“Somos integrantes del pueblo que están inconformes por lo que hizo: votar en contra de la Reforma Eléctrica. Ella votó en contra del pueblo, votó en contra de los que más necesitan que baje la luz, ella entregó Iberdrola, entregó todo el poder para que sigan robando a nuestra patria, ella no me representa, aunque esté en mi distrito no me representa. Ella es una traidora a la patria, traidora a Celaya, traidora a todos los mexicanos que necesitamos que la luz baje, porque entregó a los españoles lo que es la reforma eléctrica. Esta casa también la paga con nuestros impuestos, ella es una traidora a la patria y la repudiamos rotundamente”, gritó una mujer.

Fotos: Luz Zárate 1 de 6

“Benito Juárez la señala como maldita”: morenistas se manifiestan en Celaya

Tal como se ha hecho en otros municipios y estados, en Celaya un grupo de manifestantes ligados con Morena se instalaron frente a la casa de gestión de la panista. Ahí le gritaban que saliera a escucharlos.

“Estamos en la casa de gestión de la diputada Saraí Núñez, para decirle que Benito Juárez la señala como maldita, Lázaro Cárdenas como traidora a la patria, Adolfo López Mateos como mala mexicana y el pueblo la condena también. Seguiremos vociferando, alzando la voz en nuestro derecho a manifestarnos para decirle a esta señora que es una traidora a la patria, traidora a la nación”, reviró una manifestante.

El dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, anunció que señalarán a los “legisladores traidores” que impidieron que se aprobara la reforma.

Te puede interesar: “No hay abuso”, reitera SSC Celaya en defensa de policía que disparó y mató a un hombre

Es por ello que en Celaya un grupo de alrededor de 15 manifestantes se inconformaron, sin que la panista saliera a atenderlos como exigían. Al lugar llegó una patrulla de la policía municipal para resguardar el orden.

JRP