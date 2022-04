El alcalde comentó que Rivera Peralta presentó el examen de Control y Confianza por “cortesía”, pero los resultados siguen pendientes

Luz Zárate

Celaya .-A seis meses del inicio de la actual administración, aún siguen pendientes los resultados de los exámenes de Control y Confianza del Secretario de Seguridad Ciudadana, Jesús Rivera Peralta.

El alcalde, Javier Mendoza Márquez, desmintió que Rivera Peralta haya reprobado los exámenes y enfatizó que “son rumores y especulaciones”.

Rivera Peralta hizo examen por “cortesía”

El presidente municipal destacó que el titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana ha realizado los exámenes de la federación y que los que le aplicó el Centro de Control y Confianza del Estado, los hizo por cortesía, más no por obligación.

Mendoza dijo que el funcionario sigue firme en su cargo, pues la falta de los resultados de los exámenes no depende de él o del Secretario de Seguridad.

Foto: Martín Rodríguez

“No están en nuestras manos, está en manos precisamente de la autoridad del estado, no depende de nosotros, no es obligatorio, es una cortesía, porque el Secretario llegó con sus exámenes de Control y Confianza de la federación y es más que suficiente, pero por cortesía estamos accediendo a que se le hiciera el examen de control y confianza, pero no está en nuestras manos la decisión, nos lo van a entregar cuando ellos tengan la oportunidad de hacerlo, es cuestión de tiempo”, afirmó Mendoza.

Sin plan B en caso de que repruebe

Y aunque aceptó que si los resultados de los exámenes fueran negativos, se tendría que cesar del cargo al funcionario, destacó que no ha analizado un plan B o pensado en otro perfil.

“No hemos analizado porque no veo la posibilidad en lo particular (que el Secretario repruebe los exámenes), creo que se ha hecho un excelente trabajo por parte del Secretario, conscientes de que hay mucho por hacer”, afirmó Javier Mendoza.

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado, dio a conocer hace varias semanas los nombres de los titulares de Seguridad Pública que cuentan con la vigencia de su Evaluación de Control y Confianza, el cual es un requisito legal e indispensable para que puedan fungir como titulares.

Foto: Martín Rodríguez

Al Secretario de Seguridad Ciudadana de Celaya se le señala en la lista de los tres titulares evaluados que están pendientes de los resultados del Centro de Control y Confianza del Estado de Guanajuato.

Por su parte, Jesús Rivera Peralta, señaló que él segirá son su trabajo de manera normal.

Cabe recordar que Jesús Rivera Peralta, ha declarado en varias ocasiones que en sus 26 años de servicio en materia de seguridad, ha presentado 13 exámenes y todos los ha aprobado.

