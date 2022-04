De acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana, el 66.2% de la población consideró que es inseguro vivir en su ciudad

Luz Zárate

Celaya .- Aunque Celaya no se evaluó en la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU), el alcalde Javier Mendoza Márquez, reiteró que a él no le importan las estadísticas, sino que los ciudadanos realmente se sientan seguros.

“Nosotros a final de cuentas no nos vamos a llevar por números. Ya lo hemos platicado. A mí no me importan las encuestas. A mí me importa que se recuperé la paz y la tranquilidad. La percepción es la que tiene la sociedad y yo creo que hemos avanzado. Insisto, falta un chorro por hacer todavía, pero creo que estamos avanzando”, afirmó Mendoza.

No te pierdas: Morenistas se manifiestan contra la diputada panista Saraí Núñez en Celaya

Más del 60% se siente inseguro

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) dada a conocer este martes por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), el 66.2% de la población mexicana consideró que es inseguro vivir en su ciudad.

Las ciudades con mayor porcentaje de personas de 18 años de edad y más que consideraron que vivir en su ciudad es inseguro fueron: Fresnillo (97.1 por ciento), Ciudad Obregón (94.1 por ciento), Zacatecas (91.7 por ciento), Cuautitlán Izcalli (89.5 por ciento), Irapuato (87.6 por ciento) y Guadalajara (87.1 por ciento).

El presidente municipal recordó que de acuerdo a los reportes del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la mayor parte de los delitos en Celaya van a la baja, a excepción de los homicidios dolosos y las extorsiones.

Lee más: Jóvenes y de familias funcionales es gran parte de detenidos en Celaya: SSC

“Estamos trabajando en ello, no bajamos la guardia, no nos importa en qué lugar nos pongan, eso es irrelevante para nosotros, lo importante es que la gente se dé cuenta de que estamos trabajando y que estamos mejorando”, afirmó el edil.

Lee también: