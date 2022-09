En el evento se destacaron las acciones de Samantha Smith en el DIF y su disposición a seguir trabajando por Guanajuato en 2024

Guanajuato.- La presidenta del sistema DIF municipal, Samantha Smith, arrancó la estrategia ‘Guanajuato con Sentido’. Esta estrategia consiste en cuatro líneas de acción en favor de las familias que más lo necesitan. También tendrá la apertura de la Cocina Solidaria Permanente en el Centro de Convivencia Familiar del Encino. Entregará 500 raciones de alimentos diariamente.

Samantha Smith inició su discurso al señalar que es un privilegio encabezar esta institución, que le ha permitido tener un crecimiento personal, profesional y humano. Esto lo dijo en un evento al que acudieron comerciantes de diversas agrupaciones, familias de la zona urbana y rural beneficiarias del DIF Municipal, asociaciones civiles y clubes de servicio.

Foto: Alex Sandoval

Busca apoyar desde la empatía

Comentó que siempre que se acercan a pedirle algún apoyo o buscan emprender algún proyecto para beneficiar a los usuarios, llegan a su mente las siguientes preguntas: ¿cómo le gustaría que la trataran si ella fuera una usuaria el DIF? y ¿qué espera recibir del DIF?

La respuesta que se da es: empatía, la búsqueda de evitar el dolor, ser solidarios y subsidiarios. Esto la motiva a buscar una mejora constante de todos sus programas. A conocer de primera mano lo que Guanajuato necesita y buscar cada vez más aliados estratégicos que se sumen a las causas.

Foto: Alex Sandoval

Reconoce el voluntariado

Ejemplo de sumarios a las causas guanajuatense lo son el Voluntariado del DIF de Guanajuato, Voluntariado Juvenil, Sembrando Sueños, Sumando Voluntades, Sonríe Conmigo, el Banco de Alimentos, la Reina de la Ciudad, las Reinas de los diferentes Clubes de Servicios y Embajadoras. Reconoció también a las empresas y asociaciones socialmente responsables.

“Contrario a lo que se cree, DIF no es solo la cara amable de la administración municipal. O como muchos dicen, el lugar donde las esposas de los alcaldes nos entretenemos ¡Para nada! Si hay algo en lo que he trabajado muy fuertemente es en romper este paradigma de una vez por todas. DIF es una institución sólida, fuerte, profesional y muy responsable, con grandes retos y muchas encomiendas. DIF es el corazón de la administración. Hoy lo digo más convencida: somos el lugar donde las familias se fortalecen”, enfatizó.

‘Guanajuato con Sentido’ cuenta con cuatro líneas estratégicas: Guanajuato con sonrisas, Guanajuato con sueños, Guanajuato con salud y Guanajuato con sabor.

Programa Guanajuato con Sentido

Sobre la Cocina Solidaria Permanente, del Programa Guanajuato con Sentido, dijo que empezarán con 500 raciones de alimento diarias. Estas pueden aumentar o disminuir y serán para cualquier persona que lo necesite. Las fechas de atención serán de lunes a viernes, en horario de 12 a 2 de la tarde.

Se busca crear un padrón de la gente que estará acudiendo con frecuencia, pueden acudir de cualquier lugar de la ciudad. Una segunda etapa contempla la repartición de los alimentos en motocicleta, en diferentes puntos de la ciudad mediante el programa Guanajuato con Sentido

“La gente que lo requiera, debe traer tres tóperes y una bolsa. Vamos generando un padrón de la gente que empieza a venir recurrentemente, es un programa muy noble”, señaló.

Foto: Alex Sandoval

“Si me toca, quiero”: Smith

Sobre la posibilidad de contender a la alcaldía capitalina en 2024, Samantha Smith dijo estar dispuesta a trabajar desde cualquier trinchera por y para Guanajuato.

“Yo estoy dispuesta a seguir trabajando porque me encanta mi trabajo. Disfruto mucho lo que hago, disfruto mucho los retos y la verdad yo estoy dispuesta siempre a tener nuevos retos. Cualquiera que sea que el destino me ponga, estoy dispuesta”. Y completó que: “en el PAN siempre decimos un dicho: ‘no quiero que me toque, pero si me toca, quiero’. Esto quiere decir que no estoy buscando un puesto, no estoy buscando ser presidenta municipal de Guanajuato. Pero si mi partido considera que puedo ser una pieza fundamental para serlo. Y si la ciudadanía considera que puedo darle continuidad al trabajo que se ha venido realizando, con muchísimo gusto estaré dispuesta a seguir trabajando desde cualquier trinchera por y para Guanajuato”.

