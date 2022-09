En Guanajuato se realizaron este domingo las elecciones para escoger a los candidatos a consejeros del PAN

*Nayeli García/María Espino/Fernando Velázquez/

Estado.- Acción Nacional en Guanajuato está listo para ganar contundentemente las elecciones del 2024, porque en el estado el tema dictatorial y el populismo no entran. Esto lo advirtió Eduardo López Marres, presidente del Comité Directivo Estatal del PAN.

Este domingo se llevaron a cabo asambleas en 44 de los 46 municipios para la renovación de la dirigencia de Partido Acción Nacional (PAN). Solo nueve ciudades se llevó a cabo una contienda, en el resto fueron registradas planillas únicas, planillas de unidad.

Explicó que para la elección de los consejos estatales se llevará a cabo una nueva asamblea. Esta se realizará el 23 de octubre en el Inforum de Irapuato y para definir a los consejeros a nivel nacional será en noviembre. En la asamblea municipal se llevó a cabo la propuesta de los consejeros que corresponden a Irapuato.

“No solo renovamos las dirigencias municipales también estamos cambiando el Consejo Estatal y el Consejo Nacional. Estas propuestas que surgen en el municipio demuestran la vocación democrática que tiene Acción Nacional de llevar a cabo los procesos democráticos en donde la militancia está pasando a emitir su voto”, comentó.

Apuesta que PAN ganará Guanajuato de nuevo

Indicó que el PAN llegará con unidad, cohesión y fortalecido en las elecciones del 2024 para poder ganar nuevamente todos los cargos públicos. Por ello están listos para enfrentar al presidente Andrés Manuel López Obrador que siempre ha demostrado que no quiere a Guanajuato y busca atacarlo sistemáticamente.

“(AMLO) no ha logrado entrar (a Guanajuato) porque aquí el tema dictatorial no penetra, porque aquí sabemos que el populismo no entra. Sabemos que las estrategias que tiene son un fracaso para México, porque estamos viendo en México que la estrategia de abrazos y no balazos no está funcionando”, aseguró.

Y es que recordó que Andrés Manuel López Obrador ha perdido cuatro o cinco veces en el estado, en el 2006 en el 2018: en la revocación de mandato, en los municipios y en el estado.

Irapuato escoge a Alfaro y Zanella

Lorena Alfaro García y Víctor Zanella Huerta resultaron elegidos como consejeros nacionales. Estarán participando en la asamblea nacional en noviembre próximo, en representación de Guanajuato. La selección se hizo por unanimidad de votos.

Estar de cerca con la ciudadanía, consideró Lorena Alfaro es parte del trabajo y los retos que como partido blanquiazul deberán enfrentar.

Indicó que los intereses particulares deben de quedar de lado y salir unidos por un objetivo común y a favor de la ciudadaní. Consideró que no se ha dejado de lado a la ciudadanía ,pero sí se debe de trabajar más con ella.

Consideró que el partido cayó en un estado de conformismo y reconoció que hace falta trabajar en el partido para atraer perfiles jóvenes. Tan sólo en la elección del nuevo dirigente de Acción Juvenil, sólo participaron 16 personas de 60.

Como consejeros estatales y quiénes participaran en la próxima asamblea a nivel estatal el 23 de octubre en las instalaciones del Inforum son Liliana Pérez Mares, Susana Bermúdez, Rocío Jiménez, Liz Amparo Zaragoza, Diego Rodríguez Barroso, Alfredo Méndez Montes, Emanuel Jaime Barrientos y Víctor Rojas.

Por Guanajuato capital va Samantha Smith

En Guanajuato capital Samantha Smith Gutierrez fue la elegida con 192 votos como candidata a Consejera Nacional.

Para integrar el Consejo Estatal, por votación económica, resultaron favorecidos Alejandro Sierra Lugo, José Carlos Domínguez López Velarde, Martha Isabel Delgado Zárate y Mónica Susana Berrera Stephenson.

Cabe mencionar que Mónica Susana Berrera Stephenson se registró también para Consejera Nacional. Sin embargo, obtuvo solo 48 votos por lo que quedó descartada pero dentro de las protestas para ser parte del Consejo Estatal.

Los elegidos en León y Celaya

En la asamblea municipal se eligió a los cuatro consejeros nacionales del panismo leonés: la diputada federal, Ana María Esquivel Arrona; la diputada local, Laura Cristina Márquez Alcalá; el exgobernador Carlos Medina Plascencia -quien no estuvo en la asamblea-y Gabriel Alfonso Torres.

También se votó a los 20 consejeros estatales, entre los cuales destacan la secretaria de Gobierno, Libia García Muñoz Ledo; la síndica en el Ayuntamiento de León, Leticia Villegas; los diputados locales Aldo Márquez, Rolando Alcántar y Miguel Salim, así como Daniel Campos, secretario de Vinculación y Atención a los Leoneses del Municipio.

Mientras tanto en Celaya se eligió a Rubí Laura López Silva como consejera nacional y a Saraí Núñez Cerón, Michell Ángel Martínez Orlanzzini, Rainnier Hernández, Sergio Ruiz y María de la Luz Hernández como consejeros estatales.

Consejero en Salamanca se elige sin competencia

En tanto Justino Arriaga Rojas, única propuesta para consejero nacional enfrentó su proceso en elección a mano alzada y en una evidente mayoría el actual diputado federal logró la mayoría. Entrevistado al respecto, dijo sentirse muy contento y orgulloso de representar al panismo de Salamanca.

“Ahora trabajaré para que los casi mil 500 panistas que se darán cita en Irapuato, nos ratifiquen como consejeros nacionales otros tres años. Luego de que solo se elegirán a 20 consejeros nacionales que deben ser 10 hombres y 10 mujeres. Lo importante y la señal que se tiene que mandar es que nadie sobra en el PAN de Guanajuato, que todos somos importantes si queremos seguir ganando en el 2024”.

Arriaga Rojas lamentó que solo 245 panistas de 555 haya acudido a la asamblea, “ese es un reto para la nueva dirigencia municipal de Emilia Verásteguí. De entrada al interior del partido y posteriormente volver a convencer a los salmantinos de que el PAN es la mejor opción de gobierno. Si no convencemos a los panistas, será difícil que enviemos una señal positiva al exterior”.

