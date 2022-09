A través de un documento denominado #4añossincumplir, el Partido Acción Nacional en el Congreso del Estado criticaron el cuarto informe de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO)

Lourdes Vázquez

Guanajuato.- Tanto la fracción del PAN en el Congreso del Estado como el Comité Ejecutivo Nacional de dicho partido, criticaron el cuarto informe de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. A través de un documento denominado #4añossincumplir. En él, enunciaron las fallas y la falta de resultados en prácticamente todos los rubros.

A través de dicho documento, el diputado federal, Juan Carlos Romero Hicks, fijó su postura respecto a las acciones llevadas a cabo por el titular del Ejecutivo Federal.

“La realidad de México contrasta con la propaganda del cuarto informe triunfalista de gobierno. Cuarto años sin cumplir… y se le acaba el tiempo”, señala el comunicado emitido por la dirigencia nacional de Acción Nacional.

Indica que lejos quedaron las promesas del presidente de la República de pacificar el país. También de impulsar el crecimiento económico, bajar el precio de las gasolinas, acabar con la corrupción y crear un sistema de salud de primer mundo.

La violencia se extendió en el sexenio

El comunicado destaca que la violencia de los grupos criminales se expandió por todo el país. México no ha salido de la espiral de violencia, pues de enero a julio de este año sumaron 18 mil 93 homicidios dolosos. Además, se registran 11 mujeres asesinadas cada día. Hay 100 mil personas desaparecidas y 35 periodistas asesinados en este sexenio.

En materia económica, el comunicado señala que la promesa era crecer el 4% anual, pero la realidad es que ha habido un crecimiento de 1% y que se tiene la inflación más alta en 22 años.

“México se ha convertido en un país de mentiras: No ha podido frenar la violencia, vender el avión presidencia, bajar el litro de la gasolina a 10 pesos, crecimiento económico de 4 por ciento promedio anual, frenar la inflación más alta en 22 años, no endeudar al país, crear un sistema de salud de primer mundo, educación de calidad y acabar con la corrupción”, se menciona en el documento.

“Seremos muy agudos, muy críticos y propositivos”: PAN

A través de sus redes sociales, Romero Hicks señaló que, durante la glosa del cuarto informe del titular del Poder Ejecutivo Federal, las oposiciones “seremos muy agudos, muy críticos y propositivos”.

Dijo que se atraviesa por un momento complejo en la vida del país y que es necesario fortalecer la legalidad y las instituciones. Además de asumir que la Cámara de Diputados es la representación de la población.

“Que podemos atender sus grandes necesidades, la pobreza y la desigualdad, la violencia y la inseguridad, la corrupción y la impunidad, una economía que distribuya mejor el ingreso”.

Sí hay una pretensión de militarización

Respecto al informe de López Obrador, el diputado local del PAN, Rolando Alcántar Rojas dijo que “estamos bien cansados del mismo discurso. Ya ni siquiera otro matiz le pone ni nada. Así es que no dijo absolutamente nada nuevo, ni informó ningún resultado nuevo, no presentó ninguna propuesta nueva, es lo mismo de siempre. La verdad es que ahí sí, no me quisiera entretener”.

No obstante, dijo que lo preocupante es la propuesta de iniciativa enviada por el titular del ejecutivo federal a la Cámara de Diputados para que la Guardia Nacional forma parte de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), pues señaló que es clara la pretensión de militarización y de esta forma extender su mandato.

La reforma en la GN debería ser constitucional primero

Señaló que, de entrada, llama la atención la maniobra de presentar la propuesta un día antes de la conclusión del primer año legislativo, para evitar que se turnara a comisiones y pase de manera directa al pleno.

Alcántar mencionó que si lo que se quiere es una Guardia Nacional con muchas atribuciones, lo que se tiene que hacer es una reforma Constitucional para construir una Policía Nacional y que asuma la responsabilidad, desde lo municipal de manera completa.

“Eso de que no se va a militarizar es mero discurso. Porque la Constitución es clarísima, los mandos, la capacitación y los elementos tienen que tener un carácter civil. Hoy, así como estamos no lo tienen porque los mandos son militares, porque la capacitación que tienen es militar, dicho por ellos mismos. Apenas un 21% de los elementos tienen una capacitación civil. La inmensa mayoría no lo tiene y con eso se está violando la Constitución y se están violando los tratados internacionales”.

“Amlolandia”

Por su parte, el diputado del PRI, Alejandro Arias Ávila, señaló que nadie esperaba que el presidente de México dijera algo diferente a lo que ha dicho en todos sus informes, en donde describe a un país como “Amlolandia”.

A decir del coordinador de los legisladores locales priistas, el presidente de la República, cuando le conviene, hace uso de los datos que miden otros organismos. Como en el tema de crecimiento económico, cuando no le conviene dice en su tono predicador, “que eso no es importante, que lo que importa es que la gente se sienta feliz”.

Además, reprochó que no se tiene un sistema de salud de primer mundo. No se tiene abasto de medicinas, “el INSABI fue un fracaso. La verdad es que, yo en lo particular, no lo vi (el informe). No quería perder el tiempo. Sabía lo que iba a suceder. Que es esto que estoy comentando y la cantidad de mentiras que dijo en el informe, están medidas por el politólogo que hace Luis Estrada”, concluyó.

