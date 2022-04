El precio de la tortilla en Salamanca incrementará ya que no han podido soportar las alzas de los insumos como el maíz

Cuca Domínguez

Salamanca .- Macario Arguello, representante de los Industriales de la Masa y la Tortilla, informó que los 204 tortilleros aumentarán el precio de la tortilla en Salamanca entre 24 y 25 pesos a partir de la primera semana del mes de mayo.

Esto luego de que no han podido soportar las alzas de los insumos como el maíz que ahora lo compran en ocho mil 500 pesos la tonelada. En tanto, la Maseca rebasó los 15 mil pesos la tonelada.

Justificó que esto se acordó luego de no poder soportar las alzas generalizadas en los insumos, el gas, electricidad, agua, rentas, el maíz y la Maseca.

“Ya no soportamos más, hay establecimientos que (…) ya no podemos vender más bajo. Ya no está en nuestras manos; los insumos están por los cielos”, mencionó el productor.

Lee también: Hasta los taquitos salen caros: Productores ven insostenible precio de la tortilla

Foto: Cuca Domínguez

Abandonan sus comercios por inseguridad

El líder tortillero aseguró que antes de la pandemia eran 208 industriales de la masa y la tortilla, pero actualmente solo quedan 204. Cuatro cerraron a causa de temas de inseguridad y otros vieron incosteable esta actividad.

“Incluso estos comercios se han convertido en negocios familiares porque ya no se contratan empleados. Para bajar los costos, ahora las familias los están trabajando y con ello tener ahorros”, precisó.

Arguello lamentó la situación por la que están pasando los comerciantes que ha ocasionado en incremento del precio de la tortilla en Salamanca.

Te puede interesar: Tortilla saldría de la canasta básica y traería más afectaciones con alza: productores

Foto: Cuca Domínguez

“Es triste porque se ha tenido que desemplear a los trabajadores porque es incosteable. Para tener alguna ganancia se requiere vender por lo menos 100 kilos diarios, el que vende menos no puede mantenerse en el mercado. Algunos hemos hecho nuestra inversión y queremos sacar por lo menos lo invertido”, explicó.

Destacó que, ante esta difícil situación, estarán buscando apoyos con el gobierno para que se apoye a este sector.

“No sabemos a través de qué mecanismo, pero encontrar la manera que nos apoyen sobre todo en las colonias populares para conseguir un mejor precio”.

Finalmente, dijo que esperan que la PROFECO sea comprensiva con esta decisión que han tomado.

Precio no para de subir

Foto: Eduardo Ortega

Poco a poco el incremento en los insumos para sostener una tortillería se ha disparado, con la pandemia y el aumento descomunal en los precios de los insumos ha ocasionado un incremento en el precio de la tortilla.

Mientras en municipios como Celaya y Pénjamo el precio oscila entre 18 y 20 pesos, en León arrancó la semana con el incremento de dos pesos. Su costo en algunos negocios ya es de hasta 22 pesos el kilo. Ahora en Salamanca llegaría hasta los 25 pesos.

Son varios factores los que han provocado un incremento en el precio de la tortilla, entre ellos el elevado precio del gas y del maíz que ha afectado directamente a los productores.

Incluso el precio de la electricidad no ha dejado de subir, por lo que los tortilleros ya no saben cómo mantener los precios, por lo que se ven obligados a subir el precio de su producto.

Cada semana sufren alza en maíz, gas y hasta el papel en que se envuelve, lo que afecta a la larga en el precio de la tortilla.

Canasta básica no deja de aumentar

Foto: Especial

En Guanajuato, así como en todo el país, el incremento en el alza de precios de la canasta básica, así como de diversos productos, ha afectado directamente a comerciantes y consumidores del estado.

Desde 2021, la inflación impactó a Guanajuato generando un golpe duro en la economía de los ciudadanos, especialmente en algo tan elemental como lo es la canasta básica, necesaria en todos los hogares.

En la primera quincena de noviembre, el índice de precios se situó en un 7.05% anual, la mayor cifra desde el año 2001, esto según lo publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).