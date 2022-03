Si el aumento al precio de la tortilla continúa, las familias no podrán adquirir el producto diario y esto provocaría salir de la canasta básica

Jazmín Castro

León.- Juan Carlos Dávila Arteaga, presidente del Consejo de Administración y representante legal de la Alianza de la Masa y la Tortilla de México A.C., informó que están a la expectativa sobre el precio de este alimento, ya que no es conveniente un alza porque la economía de las familias no da para comprarlo todos los días.

Señaló que si la tortilla no se incluye dentro de la canasta básica alimentaria, esta podría elevar su costo hasta los 27 pesos en varios estados de la República, incluyendo Guanajuato.

Por lo anterior, buscan que el gobierno federal recapacite y les brinde alternativas a los productores, las cuales les permitan sostener un precio razonable para los ciudadanos.

“Los incrementos los estamos sufriendo y la otra es que las pequeñas empresas no fueron apoyadas en absolutamente nada para que no bajaran la cortina de su negocio. No hubo estímulos fiscales, laborales y económicos”.

A nivel nacional existen 110 mil negocios de la masa y la tortilla de maíz, que en promedio generan más de 480 mil empleos, “es un sector muy importante que no se le ha puesto atención y les dan importancia a cosas irrelevantes”, externó

Señala competencia desleal

Por otro lado, Dávila Arteaga expresó que la Secretaría de Desarrollo Rural (Sader), a través de la Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalemex), está realizando una competencia desleal al acaparar el precio del maíz a bajo costo, mientras tanto, para ellos todos los insumos han incrementado.

Dijo que incluso la pandemia por la covid-19 y la guerra entre Rusia y Ucrania han propiciado que se eleve el costo del gas, el trasladado del maíz, conseguir el grano, entre otras materias primas, lo cual refleja que no existe una “cancha pareja”.

Finalmente, Dávila comentó que esperan una reunión con la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), porque al mínimo incremento que hacen a la tortilla se abalanzan contra ellos, pero desconocen las condiciones casi precarias en las que operan.

