Cada semana sufren alza en maíz, gas y hasta el papel en que se envuelve, lo que afecta a la larga en el precio de la tortilla

Guanajuato.- El alza en los insumos para la elaboración de las tortillas está poniendo en aprietos a los tortilleros.

Ellos se ven obligados a subir el precio del kilo de este producto de la canasta básica.

En la colonia Constitución de Apatzingán, la empleada de una tortillería compartió que cada semana sufren el incremento de los insumos.

Tan solo el costo de tonelada de maíz pasó de 7 mil a 8 mil pesos en una semana.

Además de que cada semana se surte el gas para operar las máquinas, y se llenaba el tanque con 400 pesos, pero ahora el costo se ha incrementado aún más.

Compartió que uno de los trabajadores de esa tortillería, anteriormente tenía él su propio negocio, pero se vendía poco y los costos siguen subiendo.

Ante esto, tuvo que cerrarla y buscar trabajo en otra tortillería, que es lo que él sabe hacer.

Seguirá subiendo

A los productores les han advertido que el precio de los productos va a seguir al alza debido a la guerra entre Ucrania y Rusia.

Incluso el precio de las bolsas que se dan ha incrementado y les afecta.

Aunque el municipio había dicho que ya no se iba a permitir el uso de las bolsas, la gente las sigue pidiendo.

“Otra vez, y otra vez”, es lo que sólo les queda decir cuando surten los insumos para las tortillas y les avisan que ya subió el precio de las tortillas en Guanajuato.

Subió de 16 a 18 pesos

En una de las tortillerías de Teresa Vara, ‘tortillería Cuquita’ se ve en la entrada una cartulina fosforescente que anuncia que, a partir del 21 de marzo, el costo de la tortilla subió a 18 pesos, cuando anteriormente se daba en 16 pesos.

El maíz y el gas, e incluso la electricidad no ha dejado de subir y los tortilleros ya no saben cómo mantener los precios, por lo que se ven obligados a subir el precio de la tortilla en Guanajuato.

En las tortillerías de Irapuato, los costos varían desde los 18 hasta los 20 pesos.

Estos costos que han subido al menos dos veces en lo que va del año y se advierte que pudieran subir aún más.

Sin embargo, los propios tortilleros comentaron que la gente se queja de que sube la tortilla, pero no dejan de comprar refrescos y cerveza.

Son productos que han subido de costo aún más y los siguen consumiendo.

“Yo como mamá, prefiero seguir comprando tortillas que comprar un refresco”, comentó la empleada de la tortillería.

Agradece tener ese trabajo, porque por lo menos, si en el día sobra producto, se lo puede llevar a su casa y se ahorra ese gasto familiar.

Realmente no sale, lamenta Armando

Armando Hernández Barrios quien es el propietario de una tortillería en la colonia Las Flores, de Celaya, dijo tener apenas un año en el negocio de la tortilla.

En ese tiempo había mantenido el precio en 18 pesos por kilo.

Lamentó que la situación estaba algo crítica:

“No estoy viendo tanta ganancia, porque yo mi kilo de tortilla lo debería de tener en 22 pesos o 21 pesos, que es el precio sugerido para mí. Solamente que no me puedo subir tanto porque tengo competencia aquí en la colonia y la gente que viene a comprarme a mí. Está a gusto así”.

Armando compite con otras cuatro tortillerías que se encuentran en la zona, y el precio no es el mismo.

“Voy aclarar algo. Yo soy maíz, las otras tortillerías usan Maseca que es la harina de maíz, yo si soy 100 % maíz, por eso me veo un poco presionado ya que no desperdicio. Utilizo solo maíz y lo que salga del maíz, no le pongo desperdicio ni nada de eso (…)“realmente, no sale”, comentó.