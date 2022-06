Así como él, diariamente hay decenas de pepenadores en Celaya buscando en los botes de basura que hay en la ciudad

Celaya.- Juanito tiene 50 años, nunca se casó, no tiene estudios, habla poco y se siente con la responsabilidad de sacar adelante a su hermana. Es por ello que decidió salirse de trabajar de la empresa en la que laboraba y ahora se dedica a pepenar basura en las calles del centro.

Él es uno de los cientos de personas que recolectan y separan la basura incluso antes de que lleguen los camiones recolectores.

“Antes juntaba botellas, todo lo que fuera plástico, pero hace mucho bulto. Me la pasaba buscando en todos los botes de basura del centro y de las calles. Pero ahora levanto cartón y me va mejor; me lo pagan mejor”, platicó.

Dejó todo para ayudar a su hermana

A Juanito le cuesta trabajo expresarse e hilar una idea con otra, pero eso sí, es muy agradecido.

“Me regalan el cartón y el papel en algunas tiendas, eso me hace muy feliz. Agradezco mucho porque así ya no camino tanto, ya no me pega el sol tanto y ya vengo directo”, contó.

Así como él, diariamente hay decenas de pepenadores en Celaya buscando en los botes de basura que hay en el Jardín Principal, la Alameda, el Parque Morelos, la Calzada. También en las bolsas de residuos que dejan en las calles, mercados, tianguis y plazas públicas.

“Me salí de trabajar de una fábrica porque acá me va mejor. Sí es pesado, pero gano poquito más. Gano lo necesario para comer y tengo una hermana a la que ayudo”, dijo el hombre que sabe que se llama Juan, pero no recuerda su apellido.

Apoyan con toneladas de basura

La Directora de Servicios Municipales , Ivone Torres Moreno, informó que de las 420 toneladas de basura que llegaban al Relleno Sanitario Tinajitas, en la actualidad llegan alrededor de 380. Es decir, son unas 40 toneladas menos que no llegan al basurero municipal.

Torres señaló que cada vez son más los pepenadores en Celayaque se dedican a revisar desde antes de que pasen los camiones recolectores.

“Dentro de la misma ciudad existe gente que pepena las bolsas de los residuos antes de que lleguen. Hemos bajado la cantidad precisamente porque la ciudadanía ha estado metida en esa parte de separación de residuos. A veces nos llegan 380 toneladas de las 420 que llegaban anteriormente. Ya son 40 toneladas menos”, señaló Torres Moreno.

Pepenadores se manifiestan

Cabe recordar que hace dos semanas, pepenadores que desde hace años laboran en el Relleno Sanitario Tinajitas, se manifestaron porque están inconformes porque les llega menos cantidad de residuos.

Los representantes de la ‘Asociación de pepenadores y pepenadoras únicos de Celaya’ y ‘Recicladores únicos de Celaya’, que integran a 215 trabajadores que laboran en Tinajitas, aseguran que de unos meses para acá ha disminuido hasta un 80% la cantidad de material reciclable que les llega al relleno sanitario.

Ellos se lo atribuyen a que el personal de los camiones recolectores de basura separa y saca los residuos inorgánicos antes de llegar al basurero municipal.

“Antes juntábamos 30 o 40 kilos (al día). Ahora juntamos 15, 10 o menos, ya no es igual. Ya tenemos años trabajando ahí de manera independiente y nunca nos había pasado esto”, señaló Alejandro Hernández, representante de ‘Recicladores únicos de Celaya’.

Son 480 colonias y 65 comunidades en las que el personal de recolección de basura brinda el servicio. Sin embargo, ha incrementado considerablemente el número de personas que se dedican a la pepena y venden el material en las recicladoras.