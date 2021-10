Fernando Velázquez

Guanajuato.– El flamante dirigente del PAN en Guanajuato, Eduardo López Mares, aseguró que este partido no rehuirá al debate sobre el matrimonio igualitario en el estado, pues dijo, deben revisarse el tema acorde a la nueva realidad que se vive en el país.

Lo anterior, luego de que la fracción parlamentaria del Partido Verde en el Congreso local presentara una iniciativa para reformar la Constitución Política de Guanajuato y el Código Civil con la finalidad de instaurar esta figura.

Al respecto, López Mares aseguró que Acción Nacional está listo para debatir el tema y también a la espera de que la Comisión de Doctrina del Comité Ejecutivo Nacional del partido fije una postura sobre cómo se integra la familia, de acuerdo con los estatutos panistas.

“Acción Nacional se pronuncia por la familia como pilar fundamental de la sociedad. ¿Cómo se integra? Tendremos que estar revisando porque estamos sujetos a las nuevas realidades que se están viviendo, pero no le vamos a rehuir al debate. Por supuesto, nuestro respeto a cualquier forma de familia”, dijo.

No obstante, López Mares apuntó que el PAN reconoce el derecho a la seguridad social, jurídica y patrimonial de todas las personas, independientemente de su orientación sexual.

Cuestionado sobre el apoyo que el alcalde panista de la capital, Alejandro Navarro, ha expresado para este tipo de uniones, el líder blanquiazul señaló que está actuando conforme de manera constitucional y acorde a la realidad del municipio que gobierna.

Asume riendas del comité

Lo anterior lo dijo durante el acto protocolario en el que asumió las riendas del Comité Directivo Estatal del PAN, cargo que tenía Román Cifuentes Negrete, futuro diputado federal.

Como secretaria general del comité quedó Rosario Corona Amador, quien anteriormente ocupó distintas carteras dentro del partido.

López Mares señaló que la meta es forjar una sola estructura de cara al 2024, formar ciudadanía, tener gobiernos cercanos a la gente y recuperar la confianza de la población.

Además, hizo un llamado a los 14 mil 292 militantes a no estar dormidos, a que no les dé pena presumir los resultados de los gobiernos panistas, además de no caer en una zona de confort y en la soberbia, sino mantener la humildad.

Añadió que se prevé que la militancia pueda crecer alrededor del 30 por ciento, e indicó que se tienen identificados entre 25 y 30 casos de militantes que durante las pasadas campañas apoyaron a otros partidos políticos.

Sin embargo, hasta el momento solo se han iniciado tres procedimientos sancionatorios -en Silao, en Guanajuato y en Ocampo-.