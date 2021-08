Fernando Velázquez

Temacapulín, Jalisco.- Este sábado, ante habitantes de Temacapulín, Acasico y Palmarejo, el presidente Andrés Manuel López Obrador se comprometió a que ellos serán quienes decidan el futuro de la presa El Zapotillo y advirtió que probablemente no haya trasvase, lo cual implicaría que León no obtendría agua de dicho megaproyecto.

Posteriormente, en otro evento celebrado en El Zapotillo, el mandatario reiteró que la nueva propuesta, que evitaría inundar a los tres pueblos, contempla que la cortina de la presa quede a 80 metros, lo cual, subrayó, sólo daría capacidad de suministrar agua para Jalisco, no para León, ciudad que, dijo, tendrá que buscar otras alternativas.

En la reunión, celebrada en la plaza principal de Temacapulín, participaron habitantes de los tres pueblos, quienes le agradecieron su visita y reiteraron su principal exigencia: que ni Temacapulín, ni Acasico ni Palmarejo sean inundados.

Al tomar la palabra, López Obrador les informó que el próximo fin de semana el titular de la Conagua, Germán Martínez Santoyo, los visitará para presentarles puntualmente el estatus y los detalles de El Zapotillo.

Con esa información, añadió, los pobladores habrán de tomar la decisión sobre el futuro de la presa: parar su construcción o que quede a 80 metros y aprovechar el agua que almacene.

“Lo que quiero es que con mucha objetividad se decida aquí entre ustedes. Si dicen que no es posible (continuar con la presa), yo necesito tener ya una respuesta definitiva, pero sí quiero que lo analicen. Sea en un sentido o en otro, apenas tengo tiempo de concluir lo que se decida y no quiero dejar una herencia a los que vienen”, dijo.

Explicó que en caso de que decidan no continuar con la presa, habrán de construirse muros de protección que eviten que eventualmente, fuertes lluvias y acumulamiento de agua puedan terminar por inundar a los referidos pueblos.

En este escenario, adelantó que él regresará dentro de un mes para que los pobladores le informen cuál es su decisión final y con base en ello, emprender las acciones consecuentes.

Tras casi 15 años de lucha, los pueblos de Temacapulín, Acasico y Palmarejo lograron sobreponerse a la obra de la presa El Zapotillo y asegurar la permanencia de sus pueblos y su arraigo. Andrés Manuel López Obrador fue el último de los presidentes a los que enfrentaron con sus demandas, luego de los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.

Sin agua para León

Con la presencia del gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro y de la Secretaria de Gobierno, Olga Sánchez Cordero, la comitiva presidencial presenció la exposición de la propuesta para el uso y disposición del agua que captaría la presa El Zapotillo, si su continuación es aceptada por los pobladores.

De entrada, la presa fue diseñada para 105 metros de altura con lo que se buscaba una capacidad de casi 900 millones de metros cubicos. A 80 metros, su capacidad se limitaría a 411 millones de metros cubicos.

El ingeniero GermánMartínez Santoy de Comisión Nacional del Agua (Conagua), es quien lleva la propuesta de operación de la presa a 80 metros con una dotación de 3.5 metros cúbicos para Guadalajara a la que López Obrador se refirió como “no es lo deseable, es lo posible”.

Aunque la ciudad de León estaba incluida como beneficiaria del agua de la presa El Zapotillo, no hubo invitación al gobernador de Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, ni iniciativa de su parte para ser incluido. Imagen tomada de transmisión.

“Únicamente a Guadalajara por que la capacidad que tendríamos de 130 millones de metros cúbicos es en un nivel que no inunde ni a Temacapulín, Acasico y Palmarejo”, indicó el ingeniero. “Pensamos que si llenamos la presa en estas condiciones pudiera tenerse y aprovecharse para abastecer a Guadalajara (…) es una consideración que nos lleva a pensar que debemos dejar la presa tal como está y aprovechar los túneles de desvío”.

Con esta propuesta se agregaría a la obra un control automático de niveles, para que no se exceda de los 1 mil 600 metros el nivel del agua de operación de las compuertas.

“No alcanzaría para dar agua a León, así de claro. El agua sólo se quedaría en Jalisco, tendríamos que buscar opciones para León”, señaló el presidente en sus palabras en el breve evento armado en las inmediaciones de la presa.

“Que difícil es tener que atender un tema, que no hice yo y que no hizo usted. Esta presa, es producto de decisiones que se tomaron a la espalda de los ciudadanos…”, expresó el gobernador Enrique Alfaro en su turno al micrófono. Imagen tomada de transmisión.

Ahí, recalcó que la propuesta de operación a 80 metros, garantiza que ya no se inunden las tres poblaciones de Jalisco que se oponen a las obras.

“La buena nueva es decirles que no se van a inundar, yo firmaría ese compromiso y lo elevaríamos a rango de ley, mediante un decreto, para que estén completamente seguros de que no va a suceder, nada que afecte a los pueblos, no se van a inundar”, expresó.

Sostuvo que se le tiene que dar preferencia al consumo de agua doméstica, y se debe crear un mecanismo para que no se acapare el agua.

“Para ser justo, hay que darle más agua a quien más lo necesita, no puede haber trato igual entre desiguales”.

Vista general de la presa El Zapotillo del pasado 2 de agosto de 2021. Foto: Cristina Muñoz La construcción de la presa El Zapotillo inició en 2011. Su diseño original consideraba una cortina de concreto con una altura de 105 metros, con la cual se podría almacenar un volumen de agua de 866 millones de metros cúbicos. Se pretendía que abastecería de agua a la Zona Metropolitana de Guadalajara con 4.5 metros cúbicos de agua, a los Altos de Jalisco (1.8 metros cúbicos) y a León con 3.5 metros cúbicos. Ahora, la propuesta presidencia es que solo dote de agua a la Zona Metropolitana de Guadalajara con 3.5 metros cúbicos.

